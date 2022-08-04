中日外長會談「臨時喊卡」　華春瑩：因為日本顛倒黑白

▲日本外相林芳正與中國外交部長王毅於柬埔寨出席東盟外長會議。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本政府人士表示，原定今（4）日下午於柬埔寨首都金邊舉行的中日外長會談已經取消。日媒稱，兩國外長原先預計討論尋求構築穩定關係，但隨著中國針對美國眾議院議長裴洛西訪台而展開軍演之際，會談現已取消。中國外交部發言人華春瑩也證實，中方已取消中日外長金邊會晤，因為日本「顛倒黑白」。

據《朝日新聞》報導，中國與日本9月將迎來邦交正常化50周年，兩國在構築「具建設性且穩定的關係」上的方針一致，原先預計在4日的中日外長會談中尋求此一開端，但是中國因反對裴洛西訪台一事，已在同日開始軍事演習。

陸媒《澎湃新聞》報導，中國外交部發言人華春瑩4日在記者會上表示，中方不再安排中日外長在金邊會晤，因為日本夥同G7國家與歐盟發表無理指責中國的共同聲明，「顛倒黑白，替美國侵犯中國主權的行徑張目，中國人民極為不滿。」她指責，「日本在台灣問題上負有歷史罪責，沒有任何資格就涉台問題說三道四。」

美、英、法、德、加、義、日等G7國家外長與歐盟外交與安全政策高級代表已發表聯合聲明，重申維護基於規則的國際秩序，以及台灣海峽與其他區域和平穩定的共同承諾。G7與歐盟外長表示，對中國最近進行和已宣布的威脅行動感到關切，特別是實彈演習和經濟脅迫，可能導致不必要的局勢升級的風險。以訪問行程為藉口，在台灣海峽進行具侵略的軍事活動毫無道理。

此前，日本NHK報導，東盟（ASEAN）外長會議3日於金邊展開，各國就緬甸軍政府局勢進行討論，並就先前達成立即停止暴力等的協議未積極履行一事表達擔憂。其後，中、日、韓三國外長將於4日就烏克蘭局勢引發的糧食危機等議題加強合作，而外相林芳正也將與王毅進行個別會談，預計對中國的海上軍事行動表達關切，並要求中方克制。

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