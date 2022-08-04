海邊猥褻女兒好友...遭求償80萬　金鐘得主裝可憐：餐廳停業沒錢

▲陳耀忠曾榮獲第52屆金鐘奬人文紀實節目主持人獎，卻爆出猥褻女兒友人的醜聞，形象毀於一旦。（圖／ETtoday資料照）

記者黃資真／花蓮報導

男星陳耀忠主持《’aledet美味阿樂樂滋》，在2017年第52屆金鐘獎榮獲「人文紀實節目主持人獎」，沒想到卻爆出性侵女兒友人遭到判刑1年。民事部分，受害者向陳耀忠求償80萬的精神撫慰金，近日判決出爐，雖然陳耀忠表示無力償還，僅能給出30萬元，法院仍判他須賠償50萬元。

事件發生在2020年9月22日凌晨，陳耀忠邀請女兒友人小千（化名）到家中喝酒，酒喝完後他打算出門買酒，小千擔心危險陪同一起出門。

開到海邊附近時，陳耀忠以看海名義，邀請小千下車，沒想到下車後卻強壓在小千身上，強吻嘴巴、胸部，並從短褲褲管下方將手伸入摸她下體，小千掙脫起身後要求陳耀忠開車返家。沒想到上車之後，陳耀忠仍強制猥褻小千得逞。由於陳耀忠審理時推託酒醉，對於過程不清楚，最終被判刑入獄1年。

民事部分，小千求償精神撫慰金80萬元，陳耀忠則稱自己原本經營的餐廳「陶甕百合春天」因為疫情停業，除了得支付員工資遣費，還要養育家庭，身上也沒有足夠的錢可賠償，希望可酌減至30萬元。

法院審酌陳耀忠所造成之傷害及精神上痛苦等一切情事，認為80萬元的確過高，但仍須賠償50萬元給小千，可上訴。

▲陳耀忠在爆出醜聞後，於今年2月發出4點聲明謝罪道歉。（圖／翻攝自臉書）