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社會 社會焦點 保障人權

得知13歲女兒被用過...獸父情勒「我也可以」　她慘淪性玩偶

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲一名單親爸爸聽聞女兒有過性行為，竟稱「我養你那麼久，弄妳也沒關係吧」性侵女兒5次得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃資真／綜合報導

一名無良的單親爸爸得知13歲女兒跟男友嘿咻過，竟稱「既然你都給別人弄了，我養你那麼久，我弄妳也沒關係吧」，恐嚇女兒跟自己發生關係，女兒由於心生恐懼不敢反抗，只得順從父親蹂躪自己，1個多月內就遭性侵5次。法院痛批他違反父女之人倫底線，依對於未滿14歲之女子為性交共5罪，合併執行9年。

判決指出，父親阿土（化名）與配偶離婚後，協議由他負責扶養女兒小玉（化名），沒想到卻在女兒13歲時，阿土得知女兒與男友發生過性關係後，於去年7月31日，向小玉稱「既然你都給別人弄了，我養你那麼久，我弄妳也沒關係吧。」情緒勒索要求女兒也跟自己嘿咻。

由於小玉擔心父親生氣，想說如果聽從他的話就可以平息父親怒氣，只好任由父親蹂躪。

沒想到阿土更得寸進尺，分別在8、9月的其中4天性侵小玉4次，而小玉因擔心經濟來源被斷，因此不敢反抗父親，直到同年的10月7日，小玉告訴學校人事主任自己被性侵一事，阿土獸行才曝光。

然而，身為扶養孩子的父親，阿土明明有工作，卻連扶養費都不願意付，他在本案偵查中簽立「安全照顧約定書」，約定每月匯款1萬元作為扶養費給小玉，卻已經2個月沒給錢。

不僅如此，因為之前小玉曾與前男友、網友發生性行為，阿土還擅自跟對方索取賠償金一共40萬元，雖然阿土供稱他拿到錢後有買給女兒手機、衣服，還有帶她去玩，是兩人一起花完的。但法官認為，上述行為須花費的金額不至於那麼高，根本是他自己花掉的，不可能付不出扶養費。

綜合各項證據與證詞，法官認定阿土有罪，並重批阿土身為父親，其重要性及其言行將深深影響小孩，竟在孩子最為安心之住處房間內，對未滿14歲的女兒性侵，致使被害者身心受創，影響她正常發育，在短短1個多月期間就性侵女兒5次，犯罪情節顯係重大，應從中度刑進行量刑，依對於未滿14歲之女子為性交共5罪，分別處6年，合併執行有期徒刑9年。

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