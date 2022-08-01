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海邊殺手「離岸流」　全台30處易發生地點曝！救命7字訣一定要看

▲國立成功大學海水文中心受中央氣象局委託，進行海岸裂流（離岸流）之研究，發現全台至少有30幾處的離岸流潛勢區，並在宜蘭外澳首度捕捉到國內岸裂流（離岸流）的身影，相當驚人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國立成功大學海水文中心受中央氣象局委託，進行海岸裂流（離岸流）之研究，發現全台至少有30幾處的離岸流潛勢區，並在宜蘭外澳首度捕捉到國內岸裂流（離岸流）的身影，相當驚人。（圖／成大近海水文中心提供，下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學海水文中心受中央氣象局委託，進行海岸裂流（離岸流）之研究，發現全台至少有30幾處的離岸流潛勢區，像白沙灣、福隆、台南漁光島、高雄西子灣及墾丁等知名海灘，一旦離岸流出現就可能造成溺水傷亡。

▲國立成功大學海水文中心受中央氣象局委託，進行海岸裂流（離岸流）之研究，發現全台至少有30幾處的離岸流潛勢區，並在宜蘭外澳首度捕捉到國內岸裂流（離岸流）的身影，相當驚人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大近海水文中心主任董東璟（右下）說明海岸裂流（離岸流）之研究。

成大近海水文中心主任董東璟表示，全台不只30幾處海岸裂流（離岸流），只是對台灣東北角、西南沿岸一些熱門海岸景點進行研究，成大與宜蘭外澳，與海洋大學合作進行監測，成大透過衛星影像及縮時攝影等，首度捕捉到國內岸裂流（離岸流）的身影，相當驚人。

董東璟主任指出，由於衛星天只有1次，所以架設影像攝影機的觀測，可以在白天觀測海岸裂流（離岸流），目前有在宜蘭有出現過，希望日後能在全台架置觀測系統，建立長期觀測的機制，以期能建置預測系統，預測可能會發生的時地，提供給有關機關參考預防。

▲國立成功大學海水文中心受中央氣象局委託，進行海岸裂流（離岸流）之研究，發現全台至少有30幾處的離岸流潛勢區，並在宜蘭外澳首度捕捉到國內岸裂流（離岸流）的身影，相當驚人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

董東璟主任說，常聽聞海邊戲水發生溺水事件，多稱溺者係被大浪「捲走」，其實「浪」是看得到，會把人沖倒但不會捲走人，而是看不見的「流」（離岸流）帶走。海岸裂流（離岸流）就是垂直於海岸、一股向外海流去的水流，但因出現的時間不定，用肉眼也很難看出，即使人身處在海裡也感覺不太到，只有發現自己離岸愈來愈遠，才知道已被裂流帶出，而裂流的流速可達每秒2.5公尺，遠高於人類游泳的度，人在海水中發現自己離岸愈遠，就會想要拼命的游回岸邊，但卻游不過裂流，最後耗光力氣而溺死。

▲國立成功大學海水文中心受中央氣象局委託，進行海岸裂流（離岸流）之研究，發現全台至少有30幾處的離岸流潛勢區，並在宜蘭外澳首度捕捉到國內岸裂流（離岸流）的身影，相當驚人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

董東璟主任說，萬一遇到離岸流，要記得「救命7字訣」，一是「揮手」求救；二是「漂流」：因人游不過離岸流，所以不要去對抗離岸流的力量，應用「水母漂」的方式，儘速保留體力漂浮，爭取救援的時間；第三「側邊游」：當感覺到離岸流的力量減弱時，可嘗試測邊游的方式，可能可以被海浪衝往岸邊，這是保命的方式。

董東璟主任表示，因離岸流看不見，所以民眾要戲水請注意該處有沒有立警示告示，因易發生離岸流的地方，政府機構都會設立告示牌等警告設施，如明就不要下手，以免發生危險。

▲國立成功大學海水文中心受中央氣象局委託，進行海岸裂流（離岸流）之研究，發現全台至少有30幾處的離岸流潛勢區，並在宜蘭外澳首度捕捉到國內岸裂流（離岸流）的身影，相當驚人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

董東璟主任表示，成大受中央氣象局委託進行科學研究，利用最新的AI技術辨識影像及深度學習，準確觀察到海岸裂流（離岸流）出現，其相關研究結果會提供中央氣象局統籌運用，將有科學根據、高可信度的資訊提供給民眾。

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