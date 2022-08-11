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國道驚悚片！駕駛「神左閃」下秒聯結車噴出　猛撞6車險奪命

記者戴上容／新北報導

汽車媒體人Andy老爹昨在臉書貼出一段8月8日父親節當天，高速公路行車記錄器事故畫面，一輛休旅車突然急減速，駕駛人視角疑看到「後方砂石車怪怪」，跟著減速完成後，巧妙地急左閃到內側車道，結果下秒鐘一輛砂石車從他原車道正後方高速前衝，把休旅車後半截撞得稀巴爛，共波及6車，驚險瞬間嚇壞網友。

▲▼ 國道猛撞 。（圖／翻攝自臉書「Andy老爹」公開影片）

▲國道聯結車追撞驚悚影片 。（圖／翻攝自臉書「Andy老爹」公開影片，下同）

臉書「Andy老爹」昨發布一則影片，文中表示，「各位愛車的煞車系統，記得一定要定期保養跟檢查，包含煞車油，來令片跟碟盤。還有記得，連續下坡時記得用檔煞，使用低速檔位，拉高轉速來降速，不要光用腳踩煞車，因為有可能過熱而導致煞車失靈.....而且開車要常看後視鏡，要有危機意識....」

國道警方表示，這起事件發生在8日下午2時，28歲鍾男駕駛營半聯結車，行經國道1號南向46.2公里林口往桃園下坡路段，前方車流回堵，鍾男疑似未保持安全距離，先擦撞賴姓男子駕駛的自小客車，再追撞前方24歲邱姓男子駕駛的自小客車，總計造成6台車事故，其中邱男擦挫傷無大礙，6台車駕駛人經警方施以酒測，未有酒精濃度反應，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。
 

▲▼ 國道猛撞 。（圖／翻攝自臉書「Andy老爹」公開影片）

據行車記錄器畫面，該車視角前方一輛休旅車突踩剎車、急減速，駕駛人視角疑看到「後方砂石車怪怪」，跟著減速完成後，巧妙地急左閃到內側車道，結果下秒鐘，一輛聯結砂石車從原車道正後方高速前衝，把休旅車後半截撞得稀巴爛。

影片中，被砂石車推撞2輛休旅車在國道上高速打轉，等到終於停下後，清晰可見2車車尾都嚴重毀損，最先被撞的休旅車車尾更是整個被「開篷」，而砂石車依舊難以煞停，持續前衝，事件共波及6車。

驚險畫面曝光後，網友們紛紛嚇壞留言：「車主防禦駕駛救了自己一命」、「這位車主厲害」、「車主不但觀前也顧後，防衛性駕駛」、「『看後照鏡判斷後方危險』這個技能真的非常重要」、「我只覺得車主很厲害，都有在注意」、「我在高速公路減速時一定會順便看後照鏡有沒有白癡沒有減速」等等。

▲▼ 國道追撞6車幾乎成廢鐵 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 國道追撞，遭撞車輛幾乎被撞成廢鐵 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 國道追撞6車幾乎成廢鐵 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 國道追撞6車幾乎成廢鐵 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲失控撞上他車的聯結車。（圖／記者戴上容翻攝）

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