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就是不清泡泡！停車場5hrs害2人爆血　女騎士慘摔「滿地找牙」

記者戴上容／新北報導

泰山公有停車場今天上午被報導「滿地泡泡」造成1位男騎士摔傷，手腳慘縫3針，經《東森新媒體ETtoday》報導後，該單位疑懈怠清理，事發5小時後，今上午11時又有一位女騎士在同一地點摔傷，門牙因此摔斷！女騎士痛苦的滿地找牙，全身擦挫傷，市場處回應，目前2案已由停車場業者向警局報案完成，後續將要求廠商協助受傷民眾後續理賠事宜。

▲▼ 女騎士因地上泡泡噴飛，門牙碎裂 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲女騎士因地上泡泡噴飛，門牙碎裂，停車場管理員第一時間嚇傻 。（圖／記者戴上容翻攝）

回顧整起事件，今天清晨6點許，王男上班騎車經過時打滑摔車，手部因此爆血，慘縫3針，全身出現擦挫傷，他憤而向新北市議員陳明義投訴，市場處當時回應，現場並已由停車場經營廠商清理完成，後續將要求廠商針對受傷民眾進行慰問。

▲▼ 流血 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 王先生因滿地泡泡慘摔流血 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 流血 。（圖／記者戴上容攝）

未料，疑廠商怠惰，事發5小時時，其實現場並未清理乾淨，在清理積水完畢後、鋪灑木屑吸濕防滑前，不幸又有另一位邱姓女騎士在同一個地點騎車噴飛！女騎士慘摔，「門牙碎裂」，女騎士滿地找牙無辜又悲慘。

警方調查，整起事件就是源自於昨(10)日晚間，1位騎機車女性民眾行經時不小心打翻清潔劑未清理，另1位熱心遊民凌晨時發現，並用水沖洗造成積水。國民黨籍新北市議員陳明義批評，事情第一次發生經報導市府就應該積極處理，事後廠商疑似怠惰未確實清理市府應檢討。

▲▼ 女騎士因地上泡泡噴飛，門牙碎裂 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 女騎士因地上泡泡噴飛，門牙碎裂 。（圖／記者戴上容翻攝）

市場處表示，第一位民眾摔車後已要求廠商清理，但因現場水很多，導致地面上的環氧樹脂止滑效果變差，發生第二位民眾摔車後則趕緊撲上木屑止滑。目前2案已由停車場業者向警局報案完成，後續將要求廠商協助受傷民眾後續理賠事宜。

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