最受歡迎「手機解鎖位置」曝光！螢幕下指紋鍵只排第2

▲現在手機的解鎖方式有許多不同設計。（圖／載自pixabay）



實習記者蘇郁晴／綜合報導

現代人的智慧型手機解鎖方式大不相同，尤其因疫情長時間配戴口罩的關係，不少人認為在Android系統中較常見的「指紋辨識功能」相對方便，不過每台手機的解鎖位置仍有所差異。近日，外媒《Androidauthority》邀請網友投票，結果發現有將近一半的網友最喜歡「側邊指紋解鎖」的設計。

外媒《Androidauthority》想知道民眾在各式各樣的解鎖方式中，最符合多數人喜好的設計是哪一種，因此發起了線上投票，將現有的設計主要劃分了4項，包括螢幕下指紋解鎖、側邊指紋解鎖、背蓋指紋解鎖，以及不使用解鎖功能。

這份調查總共有超過2,600份參與，可以發現大多數人是選擇側邊指紋解鎖，總共佔了48%的參與者。此外，票數第2多的是螢幕下指紋解鎖，共有27%的參與者選擇了這種設計。而背蓋指紋解鎖的設計只有22%，另外有4% 的參與者根本不鎖手機。

有人的評論中表示，側邊指紋解鎖最為便利，「在任何情況下，側邊指紋解鎖都很棒。將手機從口袋裡掏出來時，位置剛好就在手指邊，而且將手機安裝在汽車或自行車上時，它也不會被擋住」、「我喜歡Xperia Z5的側邊指紋解鎖」、「不管有沒有裝手機殼，我發現側邊按鈕在接觸拇指後，能更快、更容易的解鎖」。

然而，也有人表示，側邊指紋解鎖的設計對於左撇子來說很不友善，「按鈕要再背蓋！解鎖在側邊的手機是為了右撇子設計的......真的很煩人」、「100%的左撇子超討厭側面設計的指紋辨識鍵，螢幕下的指紋解鎖才是未來趨勢」。