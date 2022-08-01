後驛商圈偷拍狼抓到了！手機伸正妹女店員裙底6次　他說：壓力大　

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄後驛商圈有不少服飾批發店，一名男子看準店家都是一人顧店，日前上門佯稱要幫人找衣服，卻趁機拿起手機偷拍女店員的裙底風光，拍了一次又一次，甚至還開起閃光燈，最後女店員發現玻璃反光畫面，這才發現上門的是「攝狼」，男子隨即拔腿狂奔，現在警方已經抓到人。

▲高雄後驛商圈的偷拍狼到案說明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這名偷拍狼姓朱，他向警方表示因為本身壓力大，不知如何宣洩，逛街時看到服飾店員只有一人顧店，一時心起歹念偷拍店員，事後相當後悔，經員警通知並說明後自願到案說明案情，全案依妨害秘密罪嫌移請偵辦。

▲高雄後驛商圈偷拍狼。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

這起事件發生在7月30日下午2點多，一名男子進到三民區安寧街一家成衣批發店，向穿著迷你裙的顏姓女店員表示，要替一位女生買襯衫，趁著女店員抬頭勾取架上的衣服，男子手上拿著手機，伸出快手迅速往女店員裙底偷拍。

沒想偷拍一次還沒完，男子不斷指示女店員勾取較上層的衣服，讓他好抓緊時機偷拍，甚至開啟閃光燈，將手機擺在腿縫中間，多次偷拍成功。直到最後一次，女店員瞄到玻璃反光，這才發現身後的男子超變態，根本是假消費真偷拍，氣得當場報警，男子見事跡敗露，突然轉身向門外狂奔，迅速逃逸無蹤。

警方調閱監視器發現，他前後共計6度偷拍，初步了解，該男子供稱是壓力大才會透過偷拍紓壓。