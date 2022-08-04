設計更美好未來！Lexus提供創意舞台　扶植新秀培育人才　更有豐厚獎金

▲2023最讓人期待的設計賽事——Lexus Design Award 全球設計大賞，全球徵件啟動。（圖／Lexus Design Award提供，下同）

生活中心／綜合報導

設計足以顛覆世界，一個創新念頭發展成產品，就能夠改變所有人類習以為常的使用習慣。我們在智慧型手機上看到設計促進人類福祉的完整體現，還有什麼產品可以為我們帶來更美好的明天呢？這個問題，相信有遠景抱負的創意實踐者都渴望探討、了解。

2023 Lexus Design Award 全球設計大賞（以下簡稱LDA）主題為「Design for a Better Tomorrow（設計更美好的明天）」，在精緻設計與消費性產品過剩的今日，豪華汽車品牌 Lexus期待用更廣義的開放願景，邀請各路設計能手加入創意與想像，關於更美好的明天，你會如何思考與定義？

舉辦設計競賽逾十年的Lexus，讓年輕創作者一展長才，甚至有機會被享譽盛名的國際設計巨匠親自指導設計，讓優秀新銳設計師踏入夢想殿堂。除此之外，豐厚的獎金與全球平台曝光等資源，讓設計師們總是趨之若鶩。

今年度徵選特別增額，最終優勝者從一名變為四名優勝者，參加 LDA 舉辦為期約三個月的 Mentoring Workshop。Workshop 期間，LDA 提供最高 300 萬日圓的研發經費，讓參賽者實際打造出自己作品的初步原型（Prototype），還可獲國際知名設計師大師親自指導製作作品原型。此外，參賽作品更可透過媒體與 Lexus Global 頻道獲得全球曝光機會。

▲Lexus台灣提供免費線上講座資源「LDA大師觀點」邀請國內知名業師進行深度對談。

為鼓勵本地設計能量，台灣 Lexus 特別擴大規模舉辦講座與 Workshop，邀請業界知名講者，照顧自家選手不遺餘力，為了提供更多產學資源，完善年輕創作者作品、協助發揮設計潛力、增加得獎機會，讓世界看見台灣新秀的無限可能。像是「LDA大師觀點」為免費線上講座，將邀請「桔禾創意整合」張漢寧執行長、「浩漢設計」林炳昕總監進行深度對談，內容將側面剖析 LDA 歷年獲獎作品，並分享兩位業師長年的產業觀察，提供新銳設計師更多設計靈感。



另外還有「LDA Taiwan Workshop」共襄盛舉，特聘多位設計名校老師指導台灣區參賽者，陣容堅強，備受注目。活動過程中具有豐富經驗的名師將為參賽者檢視設計脈絡，提高設計原型的完成度，盡全力支持參賽者在賽事中盡情揮灑創意與潛能。參與 Workshop 之參賽者也有機會成為代表台灣出賽的種子選手，讓國際選手見證我們的設計硬實力。



「2023 Lexus Design Award 全球設計大賞」自 2012 年起舉辦至今已有十一個年頭，早已是國際設計圈極具聲望與地位的標竿獎項，積累這些年，讓 LDA 成為無數新銳設計師初試啼聲、展露頭角的理想舞台。今年已開始徵件，即日起至 10 月 16 日 23:59 截止，邀請各界設計專才，帶著獨特視角，跟著 Lexus 一起展望更美好的未來，打造有創新性與創造力的設計，欲改變世界，就趁現在。

2023 Lexus Design Award 全球設計大賞 詳情請見：http://www.lda.com.tw/

徵件時間：即日起至10/16 23:59

