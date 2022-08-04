突襲式7區包夾台灣　他驚「中央山脈有船」真相曝！網傻：最高機密

▲原PO求問，「中央山脈上的這一艘，是什麼船？ 」 （圖／翻攝PTT）

網搜小組／劉維榛報導

中共解放軍「海空夾殺台灣3天」，從原本6處突襲式增加到7處，讓台海情勢更為緊張。對此，有男網友查看台灣海域狀況，意外發現本島中央也有船出沒，「中央山脈上，台灣的內地，居然也有一艘船，但是沒有海，是要怎麼開？」文章引發炸樓討論，真相尷尬了。

一名網友在PTT表示，面對共軍威脅，他好奇查看台灣周圍的船艦航跡，結果有驚人發現，「中央山脈上，台灣的內地，居然也有一艘船，但是沒有海，是要怎麼開？」「中央山脈上的這一艘是什麼船？」

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文章曝光後，一票網友胡鬧，「諾亞方舟」、「你找到方舟了」、「最高機密被揭穿了」、「不沉的航母啦」、「台灣本來就是一艘大船啊」、「諾亞方舟在中央山脈，這不是台灣常識嗎」、「台灣船阿，台灣本身就是船，標在台灣中間」、「你不知道諾亞方舟在台灣嗎」、「最高機密被揭穿了」。

▲網友胡鬧回應。（圖／翻攝PTT）



而真相曝光，其他網友白眼回應「不就日月潭」、「日月潭遊湖船」、「你為什麼覺得只有海上可以開船」、「 日月潭一堆遊艇」、「遊湖船吧，改天他開出去才可怕」、「原來日月潭的船還會登記這個喔」。

▲答案是日月潭遊艇。（圖／翻攝航港局）



台海情勢升溫，最新消息指出，《央視新聞》報導，東部戰區陸軍部隊對台灣海峽東部特定區域實施遠程火力實彈射擊取得預期效果。

此外，解放軍原本於今（4日）中午起至周日（7日）中午12時將在台灣周邊6處包夾實彈軍演，不過今上午軍演處突襲式增加為7處，在東部外海在增一處演習範圍，航港局今上午也在官網布告演習範圍。而交長王國材表示，新增軍演區不影響民航計畫。

▼解放軍東部戰區釋出台灣周邊演訓裝備照片。（圖／翻攝東部戰區微博）

