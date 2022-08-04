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大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍實彈射擊軍演12時啟動　美軍RC-135S導彈觀測機沖繩起飛監偵

▲美軍一架RC-135S眼鏡蛇球導彈觀測機自沖繩基地起飛。（圖／翻攝微博）

▲美軍一架RC-135S眼鏡蛇球導彈觀測機自沖繩基地起飛。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

根據解放軍預告，在台灣周邊6個劃定區域實施實彈射擊軍演的時間自今（4）日12時起正式啟動，軍演行動將持續3天。根據衛星飛航行情報圖顯示，美軍一架RC-135S眼鏡蛇球導彈觀測機上午自沖繩嘉手納基地起飛，正朝台灣東部外海、西太平洋方向飛行，預計將會對解放軍或實施的導彈射擊進行數據蒐集任務。

▲南昌艦,055,YJ-18反艦導彈。（圖／翻攝央視軍事）

▲解放軍055型驅逐艦南昌艦發射鷹擊導彈。（圖／翻攝央視軍事）

根據《新華社》2日深夜授權公告顯示，中國人民解放軍將於北京時間2022年8月4日12時至7日12時，在以下（台灣周邊劃定的6個區域，範圍包圍台灣全島）海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

在解放軍大動作實彈射擊前，對台第一線的東部戰區自3日起組織台灣周邊海空域實戰化聯合演訓，出動包括殲-20、轟-6K等戰機，055型、052型等驅逐艦也陸續前往台灣東部海域就位。

公開資訊顯示，從沖繩嘉手納基地起飛的美軍RC-135S眼鏡蛇球導彈觀測機為C-135系列的分支，C-135系列衍生出運輸機、空中加油機、行政專機、通訊中繼機、指揮管制機、國家緊急空中指揮機、測試機、彈道飛彈／太空任務追蹤機、觀測機、氣象機及電子偵察機等。

其中，KC-135及RC-135系列成為美國空軍空中加油及電子偵察機隊的主力機種。RC-135S眼鏡蛇球式（Cobra Ball）電子偵察機，主要執行長距離追蹤彈道飛彈的任務，可在彈道飛彈發射後，迅速測算發射地點、攔截點及攻擊目標等資訊，以提供指揮層進行防禦、反擊的參考。

▲殲-15艦載機在航母山東艦上進行飛行訓練。（圖／大陸國防部）

▲山東艦航母在實彈軍演的動向讓外界關注。（圖／大陸國防部）

據了解，部署在台灣東部外海的演習區周邊有052C型導彈驅逐艦150「長春」艦和052D型導彈驅逐艦155「南京」艦，兩艘055型萬噸級驅逐艦也出現在花蓮外海，甚至有消息指，位在北邊的航母遼寧艦或南邊的山東艦假使也前往該海域，航母打擊群的戰力配置便成型。

兩岸軍事專家陸續做出分析，這次軍演最需要注意的便是，解放軍導彈是否會直接飛越台灣本島，屆時，解放軍導彈的飛行路徑及國軍的處置作為將會是影響兩岸及印太地區未來走勢的重要關鍵，同時，解放軍軍演對台灣民眾的心理壓力變化，也將會是國際間關注的焦點。

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