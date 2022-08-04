中共圍台軍演「空中視角」畫面曝！解放軍大喊：隨時準備戰鬥！

記者鄭思楠／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不畏中國政府警告訪台，台海情勢緊張，解放軍東部戰區3日全天候位台灣周邊海空域，組織實戰化聯合演訓。東部戰區空軍出動預警機、殲擊機、轟炸機等多型戰機依次起飛。今（4）日，大陸多個官媒公布解放軍「空中視角」影片。

影片中，東部戰區空軍某旅飛行員曹少卿表示，「我們隨時準備戰鬥，隨時能夠戰鬥，有堅強決心、堅定意志、強大能力，捍衛國家主權和領土完整。」

▲解放軍東部戰區全天候位台島周邊海空域。（圖／翻攝自人民日報）

據《新華社》報導，8月3日，解放軍東部戰區組織戰區海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊等兵力，位台灣北部、西南、東南海空域全天候實施實戰化聯合演訓，重點進行了聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等演練，檢驗了戰區部隊聯合作戰能力。

報導稱，東部戰區海軍出動海空兵力位台島周邊海空域展開聯合軍事行動。在預警機引導下，海軍數艘驅護艦位台灣海峽、台島北部、台島西南和台島以東海域展開實戰化警巡。海軍航空兵多架次戰機抵近台灣海峽、台島北部空域實施空中警戒巡邏。全天，多個岸海火力單元在戰區統一指揮下，對台島周邊重點艦船目標實施了多波次模擬打擊。

報導稱，東部戰區空軍出動轟炸機、殲擊機等多型多架戰機，赴台灣海峽多個空域參加實戰化演訓任務。多架預警機對台島周邊及任務空域，進行聯合偵察預警。在多源情報信息支撐下，各型戰機按照作戰編組，體系出擊、協同作戰，對台島周邊目標進行全天候、多方向、高強度抵近懾壓和聯合海空突擊。此外，火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊也組織了相關實戰化訓練。