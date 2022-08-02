車城「水蜜桃芒果一顆400」還過熟　網友驚：妳被騙了

▲網友在屏東買了跟頭一樣大的水蜜桃芒果。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組鄭文晴／綜合報導

買水果也遇黑商！近日有網友在臉書社團《爆料公社》發文表示，她趁假期前往屏東旅遊，並在車城的水果攤買了一顆要價400元的水蜜桃芒果，但回家一切開後，發現芒果內部過熟且快長蟲，這種「根本是欺騙觀光客！」

該名網友1日在《爆料公社》發文指出，這顆水蜜桃芒果是昨天在車城熊X豬腳旁攤販買的，「當時老闆娘講的多厲害，水蜜桃芒果多甜」，她請老闆娘幫忙挑一個，對方也說芒果她已經檢查過了，沒有任何撞傷。

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她說，沒想到這顆要價400元的芒果，只不過經過幾個小時，到家切開後，裡面竟然快長蟲，甚至還有過熟的味道。

▲回家切開水蜜桃芒果後，發現裡面果肉都熟透快長蟲。（圖／翻攝自爆料公社）

事後打電話告知店家狀況，對方卻反問：「那要怎麼辦？下次你來我再補你。」讓她氣憤地上網發文說，大家千萬要小心，因為「誰會三天兩頭跑墾丁？何況我下次去你還在嗎？會認嗎？就是專門在騙觀光客！」

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「這個不是水蜜桃芒果啦！你被騙了...這個是市場大約一台斤59元的蘋果文！」、「少了一個你可以騙，還有其他千千萬萬個外地人可以騙」、「觀光地區買水果，除非嘴饞現買現吃，否則後悔莫及。」、「最近的芒果不要買了，都是過熟壞在裡面的比較多。」