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大陸 大陸焦點 特派現場

陸暫停對台出口天然砂　主要影響非半導體而是建材業

▲松花江畔的採砂船。（圖／CFP）

▲松花江畔的採砂船。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西訪台，大陸採取政治、經濟及軍事的多重手段，對台灣進行各種牽制措施。其中，大陸商務部今（3）日宣布暫停對台出口「天然砂」，一度讓外界認為是要遏制台灣最引以為傲的「晶片」製造，不過，具體造成影響的被認為是「建材業」所需要的砂石。

▲松花江畔的採砂船。（圖／CFP）

▲河沙、海砂皆屬於天然砂範疇。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，事實上，這已經不是大陸第一次暫停天然砂對台灣地區出口。根據商務部2007年的文件顯示，當時台灣地區天然砂進口量的90%以上來自大陸。

大陸在2005年提出抑制「高污染、高能耗、資源性（兩高一資）」產品出口的調控政策。由於天然砂屬於資源性產品範疇，大陸商務部會同海關總署宣佈自2007年3月1日起恢復禁止天然砂出口措施。

當時，台港澳地區對大陸天然砂高度依賴，因此，87號公告同時刊載對台港澳地區出口的另行規定。直至2007年，台灣土木技師公會聯合會、進口砂石協會、綜合營造工程工業同業公會、營建剩餘土方公會、預拌混凝土工業同業公會及砂石進口經營協會等6家協會赴京溝通，大陸相關部門於2008年3月10日起正式恢復天然砂對台出口。

公開資訊顯示，天然砂是由自然條件作用（主要是岩石風化）而形成，為粒徑在5公釐以下的岩石顆粒，包括海沙、湖沙、河沙或碎石砂（即礦物天然分裂為細小的砂粒）。

根據《中華人民共和國進出口稅則（2020年）》和《進出口稅則商品及品目注釋（2017年）》，除了有商業提取價值的金屬礦砂歸入第二十六章以外，品目25.05包括各種天然海沙、湖沙、河沙或碎石砂（即礦物天然分裂為細小的砂粒），但不包括人工（例如，破碎）製得的砂及粉（歸入品目25.17或按有關石料歸類）。

福建則是大陸砂石出口的最大貨源地之一，包括台灣在內，日本和韓國等地對天然砂需求較大，福建99%的天然砂出口到上述地區，其中，對台灣出口佔福建全省天然砂出口的六成以上。

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