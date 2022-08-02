限時5天！超商「七夕咖啡飲品優惠」來了　爽喝大杯美式只要28元

▲7-11推出七夕情人節咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

迎接浪漫七夕情人節到來，就有超商祭出限時5天「9大咖啡飲品」組合優惠，民眾最愛喝的美式、拿鐵通通都有優惠，其中美式下殺每杯只要28元，喝新品香鑽水果茶2杯也只要99元，真的買到就是賺到，趕快把握機會買。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「愛你久久」與「愛你久久久」CITY指定9大飲品優惠組合，即日起至8/6止限時5天，品項、優惠價格如下：

1.CITY CAFE 大杯拿鐵(冰/熱)26杯999元

2.CITY CAFE 大杯美式(冰/熱)35杯999元

3.CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶(冰/熱)25杯999元

4.CITY CAFE 卡布奇諾31杯999元

5.CITY CAFE冰脆酷摩卡咖啡2杯99元

6.CITY TEA完熟蘋果冰茶/香鑽水果茶任選2杯99元

7.CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾/黑糖珍珠燕麥奶任選2杯99元

3. 行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPEN POINT APP說明，現萃茶為限定門市兌領)

▲茶湯會首度開賣雞蛋糕。（圖／茶湯會提供，下同）

喝咖啡飲料當然要配小點心，台灣老牌手搖飲「茶湯會」驚喜宣布推出國民點心「雞蛋糕」，現烤現做的雞蛋糕有濃濃蛋香、麵粉香，綿密又好吃，並特意把茶葉、手搖杯、珍珠通通變身雞蛋糕，可愛到不行。

▲茶葉、手搖杯造型雞蛋糕超可愛。

口味部分則有珍珠卡士達、卡士達、原味及綜合口味，即日起於全台限定9門市開吃，包括台北南西三店、新店大坪林、台中三越店、台中自由店、台中公益店、台中向上二店、台中朝富店、台中河南店及台中北平店，提醒綜合口味在8/1起才會上市。