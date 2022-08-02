限時5天！超商「咖啡買8送8」爽喝　加碼糖果、巧克力買1送1

▲8/4起連續5天，萊爾富特濃咖啡買8送8。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

七夕情人節、父親節接連到來，就有超商祭出限時5天專屬優惠一同慶祝，愛喝咖啡的人有福了，期間特濃咖啡系列可享「買8送8」優惠，而過節當然也要吃甜甜，門市糖果巧克力、零嘴、泡麵等品項最低可享買1送1優惠。

萊爾富Hi-Life VIP APP推出父親節、七夕情人節專屬咖啡優惠，8/4起至8/8止，特濃咖啡可享買8送8，品項包含大杯特濃美式咖啡（冰／熱）以及大杯特濃拿鐵咖啡（冰／熱）。

▲門市也有多款糖果巧克力、飲品、泡麵等品項推出相關優惠。



萊爾富門市也有期間限定優惠，8/4起至8/8止，糖果巧克力、飲品、零嘴、泡麵等品項最低可享買1送1等優惠，如扇雀飴小肉球造型葡萄味軟糖、不二家Heart心型可可和不二家Look綜合水果可可，期間均享任選買1送1。

另外，像是乾麵王麻辣燙乾麵可享第2件10元；北海鱈魚香絲和北海鱈魚香絲寬條享任選2件78元；深受大小朋友喜愛的樂天小熊餅系列草莓／巧克力／牛奶／濃黑巧克力風味、貝納頌經典系列拿鐵4℃、曼特寧深焙4℃、榛果拿鐵4℃、黑咖啡和曼特寧4℃、樂法職人手作系列的古早味奶茶與黑糖鮮奶茶則享任選3件88元；另一款純萃喝重焙曼特寧4℃與純萃喝重乳拿鐵4℃也享任選4件88元。

▲超唯美情人節限定粉紅玫瑰蛋糕來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」今年特意打造情人節限定超美「玫瑰女王蛋糕」，特意選用粉色玫瑰花造型呈現，手工捏製的粉紅巧克力花瓣層層堆疊，並選用香草戚風蛋糕外層裹上微鹹起司奶油餡，內餡再夾入糖漬蔓越莓果粒、紅寶石莓果泥奶油，莓果香氣十足，每一口都能吃到鬆軟蛋糕及微酸微甜內餡，甜蜜又不過份甜膩，即日起於全門市、官網就能買到，數量有限、售完為止。

▲香草戚風蛋糕搭配莓果內餡打造酸甜綿密口感。