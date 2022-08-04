23元爽喝美式！4大超商「七夕限定優惠」來了　糖果、巧克力買1送1

▲4大超商推出「七夕限定優惠」，最便宜喝大杯美式只要23元。（圖／7-11提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今（4）天就是七夕情人節了，4大超商就準備「七夕限定優惠」，不僅有咖啡買2送2的優惠，換算下來爽喝1杯大杯美式只要花23元，還有指定糖果、巧克力最低買1送1等優惠，可要趕快把握機會買。

●7-11



7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至8月6日祭出「9大指定飲品優惠組合」，包括「CITY CAFE大杯拿鐵（冰／熱）26杯999元」、「CITY CAFE大杯美式（冰／熱）35杯999元」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）25杯999元」、「CITY CAFE卡布奇諾31杯999元」、「CITY CAFE冰脆酷摩卡咖啡2杯99元」、「CITY TEA完熟蘋果冰茶／香鑽水果茶任選2杯99元」及「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾/黑糖珍珠燕麥奶任選2杯99元」，同品項、同規格及同價位可冰熱互換。

●全家



全家全門市將於8月4日祭出限時1天「Fami!ce霜淇淋買1送1」優惠，口味不限吃到爽，APP隨買跨店取則推「仙女珍珠醇奶茶2杯99元」好康，每人限購2組，兌換期限為12月31日止。

▲全家全門市限時1天霜淇淋買1送１。（圖／記者蕭筠攝）

●萊爾富



萊爾富Hi-Life VIP APP即日起至8月8日祭出「特濃咖啡買8送8」優惠，品項包含大杯特濃美式咖啡（冰／熱）以及大杯特濃拿鐵咖啡（冰／熱）；門市也有期間限定優惠，即日起至8月8日止，糖果巧克力、飲品、零嘴、泡麵等品項最低可享買1送1等優惠，如扇雀飴小肉球造型葡萄味軟糖、不二家Heart心型可可和不二家Look綜合水果可可，期間均享任選買1送1。

●OK mart



OK mart全門市於8月4日、8月5日祭出「大杯莊園級美式／拿鐵或大杯濃厚系列咖啡同品項買2送2」優惠；8月4日至8月7日加碼喝「OLAND鳳梨冰茶」、「鳳梨蘋果果粒茶」、「西西里氣泡咖啡」及「西西里咖啡」任選2杯下殺7折。