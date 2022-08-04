　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

23元爽喝美式！4大超商「七夕限定優惠」來了　糖果、巧克力買1送1

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲4大超商推出「七夕限定優惠」，最便宜喝大杯美式只要23元。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今（4）天就是七夕情人節了，4大超商就準備「七夕限定優惠」，不僅有咖啡買2送2的優惠，換算下來爽喝1杯大杯美式只要花23元，還有指定糖果、巧克力最低買1送1等優惠，可要趕快把握機會買。

●7-11 

7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至8月6日祭出「9大指定飲品優惠組合」，包括「CITY CAFE大杯拿鐵（冰／熱）26杯999元」、「CITY CAFE大杯美式（冰／熱）35杯999元」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）25杯999元」、「CITY CAFE卡布奇諾31杯999元」、「CITY CAFE冰脆酷摩卡咖啡2杯99元」、「CITY TEA完熟蘋果冰茶／香鑽水果茶任選2杯99元」及「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾/黑糖珍珠燕麥奶任選2杯99元」，同品項、同規格及同價位可冰熱互換。

●全家 

全家全門市將於8月4日祭出限時1天「Fami!ce霜淇淋買1送1」優惠，口味不限吃到爽，APP隨買跨店取則推「仙女珍珠醇奶茶2杯99元」好康，每人限購2組，兌換期限為12月31日止。

▲▼全家推最新芒果椰奶霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家全門市限時1天霜淇淋買1送１。（圖／記者蕭筠攝）

●萊爾富 

萊爾富Hi-Life VIP APP即日起至8月8日祭出「特濃咖啡買8送8」優惠，品項包含大杯特濃美式咖啡（冰／熱）以及大杯特濃拿鐵咖啡（冰／熱）；門市也有期間限定優惠，即日起至8月8日止，糖果巧克力、飲品、零嘴、泡麵等品項最低可享買1送1等優惠，如扇雀飴小肉球造型葡萄味軟糖、不二家Heart心型可可和不二家Look綜合水果可可，期間均享任選買1送1。

●OK mart 

OK mart全門市於8月4日、8月5日祭出「大杯莊園級美式／拿鐵或大杯濃厚系列咖啡同品項買2送2」優惠；8月4日至8月7日加碼喝「OLAND鳳梨冰茶」、「鳳梨蘋果果粒茶」、「西西里氣泡咖啡」及「西西里咖啡」任選2杯下殺7折。

►暑假必備「法式玩具廚房」激殺5.1折！又美又好玩，大人小孩都滿意

ET快訊
突圍成功！交通部借道日菲航路　今無航班因軍演取消
大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了
快訊／中共軍演、台股跌近百點！　台積電失守500
快訊／直擊！　新竹幻象戰機一早「掛彈升空」
獨家直擊！解放軍大集結畫面曝光　台商：氣氛從未如此緊張
NBA騎士冠軍成員持毒被捕　最重恐被關2年
超仙「桌球女神」比基尼爆紅！神隱2個月首發聲　親揭驚人下一步
快訊／共軍出招！首次派無人機侵擾金門　陸軍射信號彈驅離

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

23元爽喝美式！4大超商「七夕限定優惠」來了　糖果、巧克力買1送1

超商獨家！全新「迪士尼26款周邊」來了　首賣香氛蠟燭超療癒

做顧客心中最好的餐廳！瓦城董座徐承義首曝餐飲服務心法

全聯芋頭季開跑！芋泥控必吃布蕾盒首開賣　15款甜鹹輕食一次看

咖啡買2送2、霜淇淋買1送1！4大超商「情人節限定優惠」先收下

《料理之王3》挑戰難度再升級！　選手：用油是美味重要關鍵

棉花田推出吳寶春獨家研發經典好吃麵包　雙北天天新鮮開賣

好入睡不必靠吃藥！專家：一顆就能改善睡眠！

料理之王3選手端「霸氣饗宴」　全聯澳洲牛燉湯讓爸爸暖心又暖胃

快收！超商「咖啡買2送2」連2天搶喝　加碼4大飲品任2杯下殺7折　

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

秀英被《Lucifer》逼瘋：SHINee安靜！　自爆「想當C位」…潤娥出題快發飆XD

《友情旅行》大讚朴炯植帥...V：那我呢？　崔宇植目標「搶走朴敘俊5個廣告」

英籍男「挺裴洛西訪台」　總統府外喊：台灣是國家！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣

23元爽喝美式！4大超商「七夕限定優惠」來了　糖果、巧克力買1送1

超商獨家！全新「迪士尼26款周邊」來了　首賣香氛蠟燭超療癒

做顧客心中最好的餐廳！瓦城董座徐承義首曝餐飲服務心法

全聯芋頭季開跑！芋泥控必吃布蕾盒首開賣　15款甜鹹輕食一次看

咖啡買2送2、霜淇淋買1送1！4大超商「情人節限定優惠」先收下

《料理之王3》挑戰難度再升級！　選手：用油是美味重要關鍵

棉花田推出吳寶春獨家研發經典好吃麵包　雙北天天新鮮開賣

好入睡不必靠吃藥！專家：一顆就能改善睡眠！

料理之王3選手端「霸氣饗宴」　全聯澳洲牛燉湯讓爸爸暖心又暖胃

快收！超商「咖啡買2送2」連2天搶喝　加碼4大飲品任2杯下殺7折　

美參院表決壓倒性通過　支持芬蘭和瑞典加入北約

「土耳其人也關注」裴洛西訪台！　吳鳳：這叫做真正的台灣價值

賣場見整袋「便便」驚呆他　老饕嗨翻：沒零用錢都靠它解饞

實彈演習鎖台　交部借道日菲航路突圍成功「今無航班因軍演取消」

七夕快樂！只要輸入三關鍵字　讓熊大兔兔陪看煙火　

U12／「小朋友開心打球就好」　日本寫最慘成績監督扛責

升溫！張育成近4場先發都敲安　打擊率攀升創本季新高

保時捷進軍電動自行車界　開發驅動系統、前總裁擔任負責人！

中共軍演、台股開低跌逾90點！　台積電下挫5元、失守500

栢麗廳最低54折！美食展飯店優惠餐券懶人包　海霸王最低46折

虎斑貓見「剛出爐白飯」　秒上前狂嚼變療癒吃播

消費熱門新聞

肯德基快閃54折！一次爽吃炸雞蛋撻

28元喝美式！超商七夕咖啡飲品優惠

全聯芋頭季開跑！芋泥控必吃布蕾盒首開賣

7-11遭不明來源干擾顯示「裴洛西滾出台灣」

瓦城董座徐承義首曝餐飲服務心法

7大速食店最新優惠懶人包！

餐飲老闆無視尷尬掃貨佛心原因曝

23元喝美式！4大超商七夕限定優惠

4大超商「情人節限定優惠」先收

限時5天！超商「咖啡買8送8」

頂呱呱「1斤雞下殺7折」爽吃7天

超商「咖啡買2送2」連2天搶喝

超商獨家！「迪士尼26款周邊」來了

「頂級超市」旗艦店插旗天母首亮相

更多熱門

相關新聞

父親節送精品帽子！爸默默拆禮「突喊1句」有洋蔥

父親節送精品帽子！爸默默拆禮「突喊1句」有洋蔥

一年一度的父親節即將到來，日前有名女網友分享，最近在整理爺爺的遺物時，意外發現爸爸真正的生日剛好是父親節，決定送他一頂「很蝦趴（時髦）」的精品帽子，原本一度以為爸爸會不喜歡，沒想到爸爸不僅愛不釋手還表示 ，「這是這輩子收過最好的禮物」，讓她瞬間覺得好值得。文章曝光後，感動大批網友，直呼「看到都泛淚了！」

七夕前後有望脫單4星座公開！

七夕前後有望脫單4星座公開！

超商獨家！「迪士尼26款周邊」來了

超商獨家！「迪士尼26款周邊」來了

限時2天！「秀出啤酒肚」玩樂園299元

限時2天！「秀出啤酒肚」玩樂園299元

七夕必去！宜蘭湖中小島有月老教堂

七夕必去！宜蘭湖中小島有月老教堂

關鍵字：

七夕情人節父親節七夕優惠咖啡優惠超商優惠

讀者迴響

熱門新聞

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

快訊／解放軍軍演倒數　國防部官網遭駭癱瘓

蕾菈又遭傳「做過酒店」影片外流　否認回嗆：素質低

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

高雄女遭撞腦漿流出亡　熱心男「拼命求救」心死：她不再動了

房客不繳租金！房東「能斷水電嗎？」　過來人教1招

擦撞轎車！低胸妹「道歉誠意破表」車主秒笑　網狂重播

口譯妹4度打斷裴洛西！專業口譯員說話了

共軍軍演　專家：想讓飛彈越過台上空

快訊／共軍出招！首次派無人機侵擾金門　陸軍射信號彈驅離

情侶年收450萬買房怨活得累　過來人揭問題點

裴洛西翻譯「AIT口譯妹」爆紅　金牌口譯員說話了

宛宛兒「遭車追撞」　一見對方車主傻眼：會不會太誇張

裴洛西專機降落...驚見「神秘綠色光點」游移20秒

露營在退燒？1條件成立立刻砍半

更多

最夯影音

更多
80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳
小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面