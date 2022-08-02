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超商限定！爽吃「哈根達斯雪糕、迷你杯」只要53元

▲▼哈根達斯迷你杯、雪糕。（圖／7-11提供）

▲7-11哈根達斯迷你杯及雪糕於8/3起可享買3送1、買10送10優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

迎接七夕情人節，就有超商推出哈根達斯迷你杯及雪糕全系列買3送1、買10送10優惠，還可搭配限時5天滿額立折100元活動，以原價115元買10送10來算，平均爽吃每件哈根達斯迷你杯或雪糕只要花53元，挑戰通路最低價，趕快把握機會囤貨了。

7-11推出「哈根達斯寵愛價」活動，8/3起至8/16止，哈根達斯迷你杯及雪糕全系列買3送1、買10送10，還可加碼獲得品脫冰淇淋6折優惠券序號，而一次購足20杯還可額外獲得20點OPEN POINT。

另外，7-11自8/4起至8/8止推出「中元平安福」活動，OPEN POINT會員單筆消費滿711元，不限支付工具，只要報會員電話，即可立折100元，而上述哈根達斯優惠也可搭配本活動，以原價115元來算，買10送10只要1150元，扣掉滿額現折100元，平均每件只要53元起，買到就是賺到。

▲▼Share tea 歇腳亭。（圖／Share tea 歇腳亭提供）

▲手搖控搶喝歇腳亭買1送1。（圖／Share tea歇腳亭提供）

人氣手搖飲「歇腳亭」也於即日起至8/7止祭出每日不同飲品「買1送1」優惠，優惠品項依序為「一顆脆梅綠+蘆薈 」（8/1，已結束）、「經典奶綠+椰果」、「水水蜜桃青+椰果」、「手熬冬瓜茶+蘆薈」、「鐵觀音奶茶+粉條」、「冬瓜尬檸檬」及「 嗡嗡綠茶+粉條」，每人限購1組，每日數量有限、售完為止，提醒⽵竹科光復店、⼤大⾥里里中興店、恆春中正店、八德介壽店、三重正義北及南台科⼤大店不適用此活動。

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