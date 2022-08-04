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桃園上空爆不明「紅色亮光」狂閃1hr　鄭明典揭真相

▲▼有民眾直擊昨深夜上空不斷出現不明閃光。（圖／翻攝PTT）

▲有民眾直擊昨深夜上空不斷出現不明閃光。（圖／翻攝PTT）

記者李姿慧／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中共解放軍今起連3天軍演武嚇，有桃園居民發現昨(8/3)深夜上空不斷出現閃光，淡水也有網友PO出漆黑夜空爆橘紅閃光且持續1個多小時，引熱議。氣象局長鄭明典解答，因昨中部有高大雷雨胞且出現雲中閃電，藍色光衰退較快，較遠處只看到橘色和紅色光。

有桃園網友3日深夜在PTT發文表示，桃園上空一直出現局部一團的閃光，出現的時間也相當不規則，好奇「有人也有發現嗎？這只是閃電吧…」，引發網友熱議。另也有淡水網友PO出影片，表示在散步時看到八里方向天空一直一亮一亮的，且都是大片橘色紅色白色閃光，推測持續時間至少1小時以上。許多網友看了驚呼，「聽說夜裡就有軍演開始了」、「怎麼有像基輔攝影機那個空襲畫面」，不過也有網友說應該只是閃電。

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對此，氣象局長鄭明典表示，他也有看到民眾從北投往南邊拍的影片，不過閃光很遠，主要是昨夜中部有很高大的雷雨胞，在很遠的地方也看得到，昨天閃電是雲中閃電，環境比較濕，藍色光衰減比較快，只看到橘色和紅色的光，若有時候閃電在雲外面，環境比較乾，看到的閃電會是偏藍色，但因昨雲中閃電環境偏濕，藍色光衰減比較快，因此呈現偏黃到紅的光。

鄭明典說明，昨中部出現高大雷雨胞，恰巧昨夜北邊雲量比較少，確實從北部很遠還是看得到中部那坨很大雷雨胞。

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