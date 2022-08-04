桃園上空爆不明亮光！「持續1hr↑」狂閃畫面曝　網驚：淡水也有

▲解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣。（合成圖／新華社、CFP）

網搜小組／閔文昱報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引起中國不滿，中共解放軍隨即祭出軍演，武力恫嚇。對此，有桃園居民表示，深夜不斷看到上空出現局部一團的閃光，就連淡水也有網友PO出畫面，顯示原本漆黑的夜空突然爆出橘紅色閃光，且還持續1個多小時，引發熱議。不過也有網友認為，這應該只是「閃電」而已，不用太過驚慌。

有桃園網友3日深夜在PTT發文表示，桃園上空一直出現局部一團的閃光，出現的時間也相當不規則，好奇「有人也有發現嗎？這只是閃電吧…」對此，不少網友紛紛表示，「我在桃園也有看到，但應該沒什麼事啦」、「朝中壢西南也有看到，有點像煙火那種閃光」。

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▲有桃園、淡水網友表示在天空看到亮光。（圖／翻攝自PTT）

另外，也有淡水網友PO出影片，表示在散步時看到八里方向天空一直一亮一亮的，且都是大片橘色紅色白色閃光，到他離開時都還在閃，推測持續時間至少1小時以上。許多網友看了也驚呼，「聽說今天夜裡凌晨就有軍演開始了」、「抬頭就能看見導彈的機會，一生一次呢」、「這怎麼有像基輔攝影機那個空襲畫面」。

不過也有人指出，這應該就只是閃電，「就是閃電，自己上氣象局查」、「就閃電而已，多久沒出門」、「這住淡水常看到啊，天氣差一點就會看到，你第一次看？」、「這就閃電，常開蘇花很常看到」、「閃電啦... 你出國去海島也有機會看到，這距離遠在外海才會是紅色」、「你地底人？沒看過打雷閃電膩？」

事實上，根據中央氣象局觀測，3日受低壓帶影響，大氣不穩定，潮濕偏南風，使東南部、南部及恆春半島地區有不定時的降雨，中部地區午後雷陣雨明顯，有短時強降雨，下午開始陸續針對中南部發布「大雷雨」警報，出現劇烈降雨、雷擊的天氣。

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