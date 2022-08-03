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未來一周「三階段」變天　颱風生成關鍵日曝！挾水氣再迎降雨

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▲明起雨勢由多變少，下周一水氣再增將帶來較大降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓帶逐漸遠離，氣象局表示，未來一周天氣將分「三階段」，明(8/4)天氣將是轉變期，雨勢將「由多變少」，8/5周五到8/7周日受太平洋高壓影響，轉為高溫炎熱夏天天氣，下周一(8/8)過後則要留意是否有熱帶系統發展和颱風生成。

氣象局預報員林定宜表示，未來天氣分「三階段」，明天是轉變過程，雨勢和雨區由多變少，明天(8/4)低壓帶逐漸遠離，降雨趨緩，中南部、東南部地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中部以北地區並有局部大雨發生的機率，清晨北部地區亦有零星短暫陣雨；南部沿海空曠地區及澎湖仍易有較強陣風。此外，明天花東會有出現三六度以上高溫機率。

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第二階段則出現在8/5周五過後，林定宜表示，8/5之後到8/7，各地多雲到晴，太平洋高壓增強，吹東南風，東南部會有零星短暫陣雨，午後西半部、東北部、東部山區則有局部短暫雷陣雨，雨勢則會比較小；天氣也較為高溫炎熱，8/5之後有可能各地普遍高溫都有35度以上。

第三階段則將在下周一過後再變天，林定宜說，8/8下周一到8/10下周三，南方海域會有熱帶擾動，後續要觀察菲律賓到南海這一帶會不會有熱帶系統發展，下周一過後水氣會增多，靠東部、東南部、花東這一帶會有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部、東北部山區會有局部短暫陣雨。

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