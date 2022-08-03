「證明已發育就送點數」誘少女拍裸照　噁男掏8萬和解換緩刑

▲高雄王姓男子以遊戲點數誘騙幼女拍裸照。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名王姓男子去年6月玩網路遊戲「傳說對決」時，認識未滿12歲的少女小玲（化名），他以贈送遊戲點數為誘餌，希望小玲拍裸露胸部的相片給他，好讓他檢查「胸部有沒有發育？」，小玲照做後卻被父親發現，氣得提告，王男趕緊拿出8萬元和解，才獲得原諒，法院審理後輕判王有期徒刑2年，緩刑5年。

判決指出，王姓男子是去年6月11日在網路遊戲「傳說對決」認識小玲，儘管知道小玲未滿12歲，但他仍透過LINE聯絡小玲，說願意贈送遊戲點數給她，還傳了「要什麼」、「可以給我你照片嗎」、「你不是說你發育了」、「可證明你發育我在（應為再）送」、「拍露一點」、「掀起來」、「等你表現完我在（應為再）去買」等訊息，希望小玲拍攝裸露胸部的相片給他觀覽。

小玲為了得到遊戲點數，就在住家房間拍了露胸的照片，傳給王男，後來被父親發現報警。

法院審理時，王男拿出8萬元與小玲父親達成和解，也獲得原諒，法官發現王男先前曾因犯未滿16歲女子為性交案件被諭知緩刑2年，但考量考量他坦承犯行，是因玩遊戲認識小玲，拿到裸照後也未再騷擾小玲，任為他頗知悔悟，並積極彌補損害，因此判處他徒刑2年，緩刑5年，並提供80小時的義務勞務，接受法治教育課程2場次，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。