移動人權特展　台東縣唯一展出

▲移動人權特展，2日起於台東藝文中心開展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由國家人權博物館及FIHRM-AP(國際人權博物館聯盟亞太分會)共同主辦，透視移工人權問題的「Ayo-Ayo！明天應該會更好」移動人權特展，2日起於台東藝文中心開展，展期至9月4日止，作品內容以移工的工作與生活等4大面向，以生活中隨手可見的物件為主，呈現許多東南亞國家的移工來到台灣，文化交織融合下生活情態及人權情形。

文化處提到，108年起國家人權博物館策辦綠島人權藝術季，以藝術串起「文化」及「人權」，推展跨領域的藝術視界給台東的鄉親，而台東縣含括全台灣最多元原住民族、閩客族群及新住民，選擇台東藝文中心作為展場，實具有時代意義；人權教育工作，是跨種族與國籍，真正是「越在地，越國際。」

「Ayo-Ayo！明天應該會更好」移動人權特展，由國家人權博物館及FIHRM-AP(國際人權博物館聯盟亞太分會)共同主辦，與諸多NGOs組織(非政府組織)集結成FIHRM-AP「2020移動人權」共學團體，透過共學協作方式進行策展，即日起於台東藝文中心1、2樓展覽室展出，「移工」已經與我們的生活緊緊相扣，藉此引出不同文化的交織融合，更應合了「藝術生活化、生活藝術化」的理念，民眾欣賞展覽時能夠思考不同文化共處下的未來藍圖，也能發現存在生活中的藝術。