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北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜　點燃社群打卡熱潮

▲北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜，點燃社群打卡熱潮。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者楊詩益）

▲北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜 點燃社群打卡熱潮▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲捷運車廂變身「左岸咖啡館」彩色列車，讓通勤族上下班時感到特別療癒。（圖／記者楊詩益攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

捷運車廂變身「左岸咖啡館」彩色列車，不同顏色車廂，代表不同口味的左岸咖啡館，搭上你最喜歡的咖啡車廂，彷彿帶了一杯咖啡，跟著青峰的腳步一起前往各地的獨立書店，讓通勤族上下班時感到特別療癒，「口味裡面我最喜歡無加糖的，就是比較淺藍色的那一節，我覺得看了很療癒，上面有說拿一杯咖啡享受獨處的時刻，所以我就在下班很累的時候看到，會覺得想要好好放鬆一下」。

▲北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜 點燃社群打卡熱潮▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼通勤族表示，「下班很累的時候看到，會覺得想要好好放鬆一下」。

▲北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜 點燃社群打卡熱潮▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

除了和青峰感受不同書店的獨處時光，還可以跟男神婁峻碩一起搭乘捷運，走進捷運車廂，一秒感受到科技未來感，帶給乘客身歷其境的震撼感，這班列車從地板到天花板，都以搶眼的烈紅色包覆，原來是萬寶龍慶祝傳奇系列香氛問世10周年，推出家族新成員「傳奇烈紅淡香精」，首度將桃花心木入香，營造出優雅又性感的紳士魅力。

▲北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜 點燃社群打卡熱潮▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼走進捷運車廂，一秒感受到科技未來感，還可以男神婁峻碩一起搭乘捷運。

▲北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜 點燃社群打卡熱潮▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

來到捷運西門站，一秒進入超人氣手遊《賽馬娘Pretty Derby》情境主題站，不論是走路、搭手扶梯，都能看到滿滿的《賽馬娘》，就連捷運出入口閘門也改造成「開跑閘門」，還可以在站內打卡踩點，參與官方活動，吸引不少玩家前來拍照！

▲北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜 點燃社群打卡熱潮▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼來到捷運西門站，一秒進入超人氣手遊《賽馬娘Pretty Derby》情境主題站。

▲北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜 點燃社群打卡熱潮▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

韓國熱門 MMORPG 新款手機遊戲《R2M：重燃戰火》即將在台灣上市，事前預約火熱進行中，可選職業有「騎士」「弓箭手」「法師」「刺客」等4 種角色，令玩家們相當興奮，有玩家表示一定是會玩騎士，「騎士超帥的，它也是唯一可以創公會的角色，一開放預購的時候，我就第一時間預購，而且走在捷運上，都可以看得到它們的廣告宣傳，非常的棒」。

▲北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜 點燃社群打卡熱潮▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼《R2M：重燃戰火》即將在台灣上市，玩家表示相當期待。

▲北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜 點燃社群打卡熱潮▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

搭捷運時不要再低頭滑手機，野生的KID、炎亞綸很有可能就在你旁邊，可口可樂推出限定款「和在玩瓶」，揪大家一起暢玩樂一夏，掃QRcode就能抽驚喜好禮；而這一班樂高列車，藏著滿滿的彩蛋與驚喜，多種職業樂高人偶，陪你上班通勤不無聊。

▲北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜 點燃社群打卡熱潮▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼搭捷運時不要再低頭滑手機，野生的KID、炎亞綸很有可能就在你旁邊。

▲北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜 點燃社群打卡熱潮▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

來自香港的80年經典老牌奇華餅家，今年中秋節推出全新口味，讓廣式月餅洋溢著台式風情，奇華餅家業務副理張淑萱指出，「結合台灣跟香港的特色，我們做了一個台灣的內餡，最主要是以芋頭跟紅豆，加上Q心的東西，做成一個Q心月餅『御品Q心禮盒』，最主要是希望讓大家在團圓，分享這個月餅的時候，有把心黏在一起的感覺」。

▲北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜 點燃社群打卡熱潮▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼奇華餅家業務副理張淑萱指出，奇華餅家今年中秋節推出全新口味，結合台灣跟香港的特色，讓廣式月餅洋溢著台式風情。

▲北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜 點燃社群打卡熱潮▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

炎炎夏日好想喝點什麼讓胃口打開，選擇新鮮好喝的純喫茶就對了，全程0-7℃直送，維持新鮮原味，15天賞味期限，讓每一口都像現調，想要成為時尚焦點，選擇網路第一流行品牌PAZZO就對了，幫你打造毫不費力的時髦日常。

▲北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜 點燃社群打卡熱潮▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲各種生活中的困難事，都有foodpanda支援前線，管它多遠通通叫foodpanda送。

外送成為大眾生活日常，若是太熱不想出門的話，各種生活中的困難事，都有foodpanda支援前線，不管你是半夜被蚊子吵到睡不著，還是上廁所發現沒衛生紙，通通叫foodpanda送！就算南港到木柵很遠，有foodpanda就不遠。

▲北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜 點燃社群打卡熱潮▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲只要在捷運站完成指定打卡任務，提提研水洗式面膜100mL正貨直接送到你家。

為了讓大家都能體驗到提提研水洗式面膜，只要完成指定打卡任務，水洗式面膜100mL正貨直接送到你家，另外，掃QRcode回填資料就能享有差別待遇；而華泰名品城推出「Newtro Playground」，幫所有裝置藝術換上全新造景外，更大膽換上新顏色，多了一股新意的美式浪漫；Netflix愛情喜劇《媽，別鬧了！》由重量級三大女星比莉、賈靜雯、柯佳嬿脫軌搞笑演出，上線 48 小時就衝到排行榜 NO.1，捷運列車大玩視覺創意，讓通勤族坐車不無聊，點燃打卡熱潮！

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