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暑假何處去？搭桃捷來趟Outlet一日遊　吃喝買逛玩美拍應有盡有

▲搭上桃捷來趟Outlet一日遊，讓你吃喝買逛玩美拍一次到位。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／桃園報導

暑假何處去？不妨跳上桃捷來趟Outlet一日遊！從台北橫跨新北到桃園，換個角度欣賞沿線城市風景，有高樓林立的市區，有綠意盎然的樹林，偶爾還能追飛機。

▲▼暑假搭桃捷來Outlet一日遊 吃喝買逛玩美拍應有盡有。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼搭桃捷到A18高鐵桃園站，吃喝買逛玩美拍一次到位。（圖／記者吳杰澄攝；以下同）

▲▼暑假搭桃捷來Outlet一日遊 吃喝買逛玩美拍應有盡有。（圖／記者吳杰澄攝）

悠閒地抵達A18高鐵桃園站後，先放慢腳步感受萌系競技的熱血！超人氣手遊《賽馬娘Pretty Derby》魅力襲台，上線不到一周便突破百萬下載，如今又大搞創意包站，甚至把刷票機變成賽馬道，抓住往來乘客的眼球，也讓玩家們殺了不少底片。

▲▼暑假搭桃捷來Outlet一日遊 吃喝買逛玩美拍應有盡有。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼《賽馬娘》創意包站，還把刷票機變成賽馬道。

▲▼暑假搭桃捷來Outlet一日遊 吃喝買逛玩美拍應有盡有。（圖／記者吳杰澄攝）

出站後，別急著衝Outlet！前往華泰名品城的連通道中，還有個全新打卡熱點，同樣值得停留。期間限定的「桃捷夏日祭典」，搬來鳥居繪馬牆，濃濃日系氛圍，能夠拍出偽出國照，路過民眾也紛紛寫下願望祈福，「希望大家身體健康」、「疫情趕快退散」、「我想出國玩」。不僅如此，即日起到8/7日前，捕捉鳥居繪馬牆合影上傳ETtoday家外媒體粉絲專頁，並完成指定步驟，還可參加抽獎拿好康。

▲▼暑假搭桃捷來Outlet一日遊 吃喝買逛玩美拍應有盡有。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼「桃捷夏日祭典」搬來鳥居繪馬牆，讓民眾許願祈福。

▲▼暑假搭桃捷來Outlet一日遊 吃喝買逛玩美拍應有盡有。（圖／記者吳杰澄攝）

許了願，也拍了美照，可以心滿意足血拚去！從A18高鐵桃園站步行1分鐘內，即可抵達華泰名品城，各式生活主題、百大品牌提供專屬優惠，會員消費滿額再抽包船暢遊之旅，還有今夏最潮心樂園，復古狂歡一整季。來趟桃捷輕旅行，讓你吃喝買逛玩美拍一次到位。

▲▼暑假搭桃捷來Outlet一日遊 吃喝買逛玩美拍應有盡有。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼桃捷A18站步行1分鐘內，即可抵達華泰名品城。

▲▼暑假搭桃捷來Outlet一日遊 吃喝買逛玩美拍應有盡有。（圖／記者吳杰澄攝）

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