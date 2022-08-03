　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1300年前神書《推背圖》預言裴洛西訪台？網見8句傻了：水很深

▲網路流傳《推背圖》第42象印證了裴洛西訪台。（圖／翻攝自PTT）

▲網路流傳《推背圖》第42象印證了裴洛西訪台。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／閔文昱報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團在3日下午離台，結束不到24小時的閃電拜訪。北京方面除了對台禁止部分商品進出口外，更將在「包圍台灣」的6個周邊海域舉行軍演。對此，有網友就發現，《推背圖》中第42象「美人自西來，朝中日漸安。長弓在地，危而不危」，恰巧應驗台灣現今處境，驚呼「懂的就懂，水很深」。

在《推背圖》的第42卦象中讖曰載有，「美人自西來，朝中日漸安，長弓在地，危而不危。」頌曰為，「西方女子琵琶仙，皎皎衣裳色更鮮，此時渾跡居朝市，閙亂君臣百萬般。」其中，有網友就認為，裴洛西象徵西邊來的女子，朝中雖看似安寧，但實則暗流洶湧。「長弓在地，危而不危」代表各國表面上準備開戰，但實際上卻又不到這麼危險的地步。

▲▼蔡英文與裴洛西合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲蔡英文與裴洛西合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

頌曰部分，說明這名西方女子喜歡穿著顏色鮮艷的衣裳，雖是隱匿在人群中，但還是讓國家、社會出現較為混亂局勢。該篇推背圖意象與裴洛西和台灣現況意外有些雷同，讓網友看了不禁直言，「根本是現在的寫照，仔細看看頌曰，完全寫明了發生的事。懂的就懂，水很深。」

貼文在PTT曝光後，許多鄉民也紛紛表示，「反正我信了」、「真的很猛，推背圖」、「長弓！阿帕契直昇機的配備」、「美人自西來...美人是指美國嗎」，但也有人認為，「愛怎麼解釋都行啊」、「對號入座」。

據了解，《推背圖》是中國古代最傳奇的預言書之一，起源於宋代，是後人假託唐代李淳風、袁天罡合著。書中推算到唐朝以後2000多年的命運，精準度奇高，甚至因此被列為禁書。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►暑假必備「法式玩具廚房」激殺5.1折！又美又好玩，大人小孩都滿意

ET快訊
解放軍軍演倒數　國防部、外交部官網遭駭癱瘓
萬一開戰要躲哪？用「這款APP」秒找到最近避難點
蕾菈遭傳「做過酒店小姐」影片外流　爆氣回嗆
裴洛西訪台掀戰火？他揭陸「3報復」：拜登政府恐對蔡英文追究責
社運人士楊智淵在大陸被捕　遭控長期從事「台獨」活動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／解放軍軍演倒數　國防部、外交部官網遭駭癱瘓

1300年前神書《推背圖》預言裴洛西訪台？網見8句傻了：水很深

陳菊重回人權園區與裴洛西見面　「希望讓美國看到台灣奮鬥決心」

高市府與台積電租約8／1即生效　藍營批無簽約反被打臉

裴洛西稱蔡英文「台灣總統」！離台發文提1件事：致敬民主戰鬥英雄

裴洛西穿搭也講究！他曝離台前一細節：政治人物就要有這種「手路」

拋藉安坑輕軌串聯出「人權廊道」　林佳龍：這方面侯友宜不夠重視

快訊／不怕美方？蘇愷-30、殲-11跨越海峽中線　共機今27架次擾台

蔡英文午宴款待裴洛西　張忠謀、劉德音都是座上賓

楊智淵涉「分裂國家」遭陸拘捕！陸委會：未接獲陸方通報相關訊息

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

《友情旅行》大讚朴炯植帥...V：那我呢？　崔宇植目標「搶走朴敘俊5個廣告」

英籍男「挺裴洛西訪台」　總統府外喊：台灣是國家！

秀英被《Lucifer》逼瘋：SHINee安靜！　自爆「想當C位」…潤娥出題快發飆XD

解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣

快訊／解放軍軍演倒數　國防部、外交部官網遭駭癱瘓

1300年前神書《推背圖》預言裴洛西訪台？網見8句傻了：水很深

陳菊重回人權園區與裴洛西見面　「希望讓美國看到台灣奮鬥決心」

高市府與台積電租約8／1即生效　藍營批無簽約反被打臉

裴洛西稱蔡英文「台灣總統」！離台發文提1件事：致敬民主戰鬥英雄

裴洛西穿搭也講究！他曝離台前一細節：政治人物就要有這種「手路」

拋藉安坑輕軌串聯出「人權廊道」　林佳龍：這方面侯友宜不夠重視

快訊／不怕美方？蘇愷-30、殲-11跨越海峽中線　共機今27架次擾台

蔡英文午宴款待裴洛西　張忠謀、劉德音都是座上賓

楊智淵涉「分裂國家」遭陸拘捕！陸委會：未接獲陸方通報相關訊息

阿湯哥激戰妮可基嫚「大尺度情慾片」　大師經典作8、9月重返大銀幕

電豹女3美出任務　室內滑雪初體驗

七夕前後有望脫單4星座公開！射手獅子「聚會遇良緣」、牡羊被舊識追求

快訊／解放軍軍演倒數　國防部、外交部官網遭駭癱瘓

爸爸太常不在家！　宥勝驚覺「孩子們漸漸變了」：令人心疼

國際火線／紙老虎如何咬人？美國拿台灣當逗貓棒戲弄中國

「鵜鶘神偷」新目標鎖定咖哩？　喊話要偷晚安慶祝動作

快訊／彰化鐵皮工廠疑被雷劈起火　消防出動21車41人搶救

增加一倍收入是必然　10%人生勝利組如何致富？

小S性感翻跳王嘉爾新歌　大秀好身材...辣翻全網！

相關新聞

陳菊重回人權園區　盼裴洛西看到台灣決心

陳菊重回人權園區　盼裴洛西看到台灣決心

監察院長陳菊3日表示，人權是全球共通的語言，今天她在國家人權博物館與訪台的美國聯邦眾議院議長裴洛西見面，希望讓美國看到台灣對人權奮鬥的決心，也讓世界看見台灣對民主自由的努力，台灣十分感謝美國的支持，未來也期待台美情誼能夠持續深化，「最難風雨故人來」。

裴洛西稱蔡英文台灣總統！離台後首發文

裴洛西稱蔡英文台灣總統！離台後首發文

用「這款APP」　一秒找到最近避難點

用「這款APP」　一秒找到最近避難點

裴洛西採「安全路線」繞開　降落南韓烏山空軍基地

裴洛西採「安全路線」繞開　降落南韓烏山空軍基地

拋藉安坑輕軌串聯出「人權廊道」　林佳龍：這方面侯友宜不夠重視

拋藉安坑輕軌串聯出「人權廊道」　林佳龍：這方面侯友宜不夠重視

關鍵字：

推背圖裴洛西

讀者迴響

最夯影音

更多
80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳
小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面