1300年前神書《推背圖》預言裴洛西訪台？網見8句傻了：水很深

▲網路流傳《推背圖》第42象印證了裴洛西訪台。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／閔文昱報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團在3日下午離台，結束不到24小時的閃電拜訪。北京方面除了對台禁止部分商品進出口外，更將在「包圍台灣」的6個周邊海域舉行軍演。對此，有網友就發現，《推背圖》中第42象「美人自西來，朝中日漸安。長弓在地，危而不危」，恰巧應驗台灣現今處境，驚呼「懂的就懂，水很深」。

在《推背圖》的第42卦象中讖曰載有，「美人自西來，朝中日漸安，長弓在地，危而不危。」頌曰為，「西方女子琵琶仙，皎皎衣裳色更鮮，此時渾跡居朝市，閙亂君臣百萬般。」其中，有網友就認為，裴洛西象徵西邊來的女子，朝中雖看似安寧，但實則暗流洶湧。「長弓在地，危而不危」代表各國表面上準備開戰，但實際上卻又不到這麼危險的地步。

▲蔡英文與裴洛西合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

頌曰部分，說明這名西方女子喜歡穿著顏色鮮艷的衣裳，雖是隱匿在人群中，但還是讓國家、社會出現較為混亂局勢。該篇推背圖意象與裴洛西和台灣現況意外有些雷同，讓網友看了不禁直言，「根本是現在的寫照，仔細看看頌曰，完全寫明了發生的事。懂的就懂，水很深。」

貼文在PTT曝光後，許多鄉民也紛紛表示，「反正我信了」、「真的很猛，推背圖」、「長弓！阿帕契直昇機的配備」、「美人自西來...美人是指美國嗎」，但也有人認為，「愛怎麼解釋都行啊」、「對號入座」。

據了解，《推背圖》是中國古代最傳奇的預言書之一，起源於宋代，是後人假託唐代李淳風、袁天罡合著。書中推算到唐朝以後2000多年的命運，精準度奇高，甚至因此被列為禁書。

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