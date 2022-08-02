快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國眾院議長裴洛西於2日晚間10時43分抵台，大陸官媒也發出解放軍空軍蘇-35戰機正穿越台灣海峽的消息。對此，台南許多網友都聽到戰機升空的聲音，直呼「永康這裡超大聲」、「我們能不能活著見明天的太陽」。

台南機場2日晚間10時30分許，多架戰機紛紛起飛，巨大的聲響劃破黑夜，讓當地居民嚇傻。臉書粉專「台南式」也PO文詢問，「很大聲！有聽到嗎？」

網友看完紛紛留言，「難怪一直聽到，辛苦了」、「IDF出發囉」、 「辛苦空軍！他們會保護好我們的客人」、「空軍接手護航了，感謝國軍弟兄」、「感謝熬夜的軍人們了」、「方向都是海峽中線」、「就住在台南機場附近的我表示：好大聲」。

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抵台。（圖／達志影像／美聯社）



▲解放軍空軍蘇-35戰機。（圖／翻攝自俄羅斯國防部粉絲專頁）







▲IDF戰機。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）



也有人說，「永康聽的很清楚...轟轟轟的，以為是打雷」、「在永康自家聽得很清楚！轟轟轟啊」、「我們能不能活著見明天的太陽」、「氣象預報明天下雨」。

此外，有網友在PTT以「台南機場戰機起飛！」發文表示，他2日晚間10時許聽到非常大的飛機聲，立刻了解是台南空軍的戰機起飛，「目測有三架吧！接下來，如何？」

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