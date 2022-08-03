裴洛西訪景美人權文化園區　林佳龍拋政見：規劃觀光路線

▲民進黨新北市長參選人林佳龍。（圖／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀、蘇晏男／新北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，3日展開行程，拜會完立法院、會晤過總統蔡英文後，下午2點前往景美人權文化園區。民進黨新北市參選人林佳龍表示，民主自由是普世價值，擔任新北市長以後，他會讓台灣民主發展的重要資產，轉成觀光旅遊體驗路線，也喊話現任市長侯友宜，「應該在外交事務上跟台灣人民站在一起。」

林佳龍3日到土城震安宮、五穀先帝廟進行參拜。來到土城五穀先帝廟參香。針對裴洛西議長來訪，林佳龍表示，台美關係是台灣生存和發展的基礎，對於裴洛西議長來訪，是以夥伴關係來歡迎。

藉由裴洛西將參訪位於新北的景美人權文化園區，林佳龍提出新政策，表示民主自由是普世價值，除了推動政府、國會、政黨外交，也能推動城市外交，特別是新北首都圈。他也提出，具體可行的安坑輕軌，串聯新店刑場、軍人監獄到人權博物館的路線，不僅可以讓大家更了解台灣歷史，也能讓國際觀光客看見台灣的民主能對世界有更大的貢獻。林佳龍也表示，很可惜相關規劃案，沒有得到侯友宜的重視。

林佳龍批評，新北市升格12年來並未真正升級，總統蔡英文上任後，給予新北相當多的支持，包含前瞻基礎建設，以及相關社福津貼等，未來如果當選市長，將致力提升社會福利，與社會住宅興建，加速捷運推動進度，讓大家通勤方便，打造更宜居的城市。

至於侯友宜未正面回應辯論邀約，林佳龍回應，新北市建設發展，幾乎都跟交通有關，不管是捷運、停車場、交流道還是觀光，都是中央與地方合作的業務。他表示，過去侯友宜遇到跨域治理的困難，包括林口交流道、基隆捷運路網等，都曾請他協助共同解決。對於相關議題的辯論，林佳龍說，隨時可以上場，並且再次呼籲，侯友宜不要像四年前競選一樣，利用空泛的語言，逃避辯論。

林佳龍說，新北市議員都很優秀，也有很多精彩的質詢議題，但侯友宜都不理會，現在難得在競選期間能將議題對焦，也請侯友宜不要迴避，進行一場良性的君子之爭。