為裴洛西分裂？蔣萬安：民進黨抹黑老招　別因「治國無方」轉移焦點

▲蔣萬安參觀佛光山台北道場美術館-廖天照石雕展。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發外界高度關注，國民黨主席朱立倫2日表示，歡迎國際友人來訪，共同維護區域和平，穩固台美關係，但黨內卻出現其他立委的反對聲浪。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，民進黨抹黑老招永遠都一樣，不要因為防疫無能、治國無方就故作文章。

蔣萬安3日上午參觀佛光山台北道場美術館廖天照石雕展，並且於會後接受訪問。被問到朱立倫走親美路線，但黨內卻有其他立委反對，是否有分裂情勢？蔣萬安表示，民進黨抹黑老招永遠一樣，斷章取義、誤導或分化民眾，把沒有講過的話塞到他人嘴裡，「民進黨不抹黑就不會選舉。」

蔣萬安提及，立委費鴻泰是提出對裴洛西來台的觀察，而自己與對方都是立委，立委對議題看法本來就有同有異，這是民主國家很正常、健康的事，「民進黨不要因為防疫無能、治國無方就故作文章、轉移焦點，這些都是沒用的。」

蔣萬安也提到，民進黨台北市議員王世堅、民進黨立委高嘉瑜對桃園市長參選人林智堅論文抄襲案的態度，與民進黨中央不同調，就被黨內圍剿，這種不論是非、只論派系顏色，根本就是黨同伐異，是一言堂式的民主倒退。