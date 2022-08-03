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社會 社會焦點 保障人權

哆啦A夢？詭異賊半夜闖社區　衣服當百寶袋「塞滿名牌鞋」

記者許權毅／台中報導

台中大里一處社區傳出多戶民眾「半夜被偷鞋」，且竊賊專門挑選有牌的球鞋，價值都至少3000元起跳。當地社區主委表示，社區住戶發現鞋子不翼而飛，隔壁鄰居互相詢問才知道都被偷，立刻到派出所報警。查看社區監視器發現一名鴨舌帽男「肚子詭異隆起」，疑似把偷來的鞋都放進「百寶袋」，該男過去疑似曾到該社區偷鞋，當時住戶沒報警。霧峰警方表示，目前正在追查男子身分。

▲大里某社區傳出「百寶袋竊賊」。（圖／民眾提供）

▲大里某社區傳出「百寶袋竊賊」，深夜偷走多戶人家的鞋子。（圖／民眾提供，下同）

位在大里宏巨一路的某社區，2日凌晨4點多有一名不速之客在社區內晃來晃去，頭戴鴨舌帽的男子不斷在民宅前探頭探腦，走進一戶民宅前院後再往隔壁戶「逐一搜索」，走出後身上的白衣疑似變成男子的「哆啦A夢百寶袋」，直接把鞋子裝進衣內，最後騎著腳踏車離開。

▲大里某社區傳出「百寶袋竊賊」。（圖／民眾提供）

當地黃姓主委表示，先前就有社區住戶表示鞋子莫名消失，但先前住戶不願意報警，不料2日又有2戶民眾鞋子不見，且都是知名球鞋品牌，憤而報警處理。主委說明，目前尚無法確認是否都是同一人所為，交由警方追查中。

台中霧峰警方表示，接獲民眾報案指出，2日凌晨4點16分，放在民宅門口的運動鞋遭竊，其中一位報案人運動鞋價值約3000元遭竊，目前警方正追查中。由於竊盜屬於公訴罪，若查證屬實，警方通知相關人到案說明進行偵辦。

▲大里某社區傳出「百寶袋竊賊」。（圖／民眾提供）

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