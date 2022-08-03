　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

裴洛西訪台恐逼南韓「選邊站」！　韓媒：將對南韓外交空間造成負擔

▲▼美國聯邦眾議院議長裴洛西。（圖／路透）

▲裴洛西訪台，恐對南韓外交空間產生一定衝擊。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於3日下午5時結束訪台行程後，將緊接著於晚間抵達南韓，預計明（4）日與南韓國會議長金振杓舉行會談。對於裴洛西訪台一事，韓媒認為恐怕會使美中兩國矛盾達到高潮，且可能會影響韓半島（朝鮮半島）與南韓外交空間，甚至逼迫對中國態度曖昧不明的南韓「選邊站」。

根據《韓聯社》，裴洛西訪問台灣一事，顯現出美國欲加強在印太地區的影響力，隨著美國、中國之間戰略競爭關係激化，「美日韓」與「中俄朝（北韓）」的陣營對決愈加明朗，身為美國在東北亞的重要同盟、同時與中國維持經濟夥伴合作關係的南韓，專家認為南韓被迫「選邊站」的外交空間恐將受到限縮。

南韓政府自然也注視到如此深奧的國際關係，針對裴洛西訪台，南韓總統辦公室關係人士表示，「透過對話與合作穩定區域和平穩定相當重要。在如此基調下，我國（南韓）政府將秉持著，與區域內當局者針對諸多議題維持緊密溝通之立場。」

專家們認為，隨著美中兩國競爭激化，南韓對於台灣海峽情勢的立場恐需比以前更加鮮明，不能維持相過去曖昧不明的態度。報導指出，從文在寅政府時期，去年5月在美國白宮的美韓元首會談中，時任南韓總統文在寅與美國總統拜登在聯合聲明中便開始強調維持台海和平的重要性，儘管仍維持固有論調。

南韓國立外交院教授金漢權（김한권，音譯）表示，「（美中兩國間）軍事緊張雖然提高，但雙方皆不希望引發物理性的衝突。不過如今浮上水面的陣營對決問題，美國已開始集結自由陣營國家，包括北約同盟國與印太地區的同盟與夥伴國。」

對於往後面對人權等相關議題，恐怕將與北京當局背道而馳，金漢權建議，「當面臨國際社會討論人權與民主主義價值等問題時，雖要表現出比現在更明朗的態度，但在與中國的雙邊關係上，應準備更謹慎的用語與對外訊息。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►暑假必備「法式玩具廚房」激殺5.1折！又美又好玩，大人小孩都滿意

ET快訊
陸外交部警告「該有的反制都會有」：會讓美方和台獨持續感受到
快訊／統一發票5、6月中獎「完整清冊出爐」
裴洛西穿「極細高跟鞋」逛園區　最新內部畫面曝
快訊／裴洛西引台海緊張　歐盟說話了
請裴洛西喝珍奶！　台中知名手搖飲訂百杯送立院
陸禁台3農產品「損失8億」！　農委會4招因應：發30萬份農遊
陸暫停對台出口天然砂　「建材業」受影響最大
柯文哲稱不必與中國交惡　陳時中：政治上左右逢源是「牆頭草」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

波洛西引台海緊張！老外憂開戰...台人為何超淡定？網1句話解惑

裴洛西激怒中國值得嗎？　CNN分析：「這2情況」訪台恐成重大誤判

裴洛西讓台海緊張！　歐盟敦促：對話化解問題避免誤判

不斷更新／裴洛西訪台掀全球熱議　海外反應一次看！這幾國急跳腳

蓋達首腦之死！外界狂猜「恐怖女婿」接班　美政府開出天價懸賞金

裴洛西訪台恐逼南韓「選邊站」！　韓媒：將對南韓外交空間造成負擔

5.5萬元的麥當勞早餐！　他帶「滿福堡」入境澳洲　沒申報慘遭重罰

印度高度關注！媒體罕見直播裴洛西台灣行　議員籲議長率團訪台

4蒙面男步槍搶劫商店　80歲店長瞬間「掏霰彈槍」回轟畫面曝光

美運輸機SPAR20降落了！菲律賓海上北轉　目的地曝光

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

日攝影師夜景拍攝教學 手機倒過來腿長+10cm

真的要來了！裴洛西今抵台　陸方警告：將導致嚴重後果

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

旅遊見35公分巨型香蕉　夫妻2天才吃完：好痛苦

前員工被老闆指薪水小偷　互揪25人鬥毆助陣男喪命

波洛西引台海緊張！老外憂開戰...台人為何超淡定？網1句話解惑

裴洛西激怒中國值得嗎？　CNN分析：「這2情況」訪台恐成重大誤判

裴洛西讓台海緊張！　歐盟敦促：對話化解問題避免誤判

不斷更新／裴洛西訪台掀全球熱議　海外反應一次看！這幾國急跳腳

蓋達首腦之死！外界狂猜「恐怖女婿」接班　美政府開出天價懸賞金

裴洛西訪台恐逼南韓「選邊站」！　韓媒：將對南韓外交空間造成負擔

5.5萬元的麥當勞早餐！　他帶「滿福堡」入境澳洲　沒申報慘遭重罰

印度高度關注！媒體罕見直播裴洛西台灣行　議員籲議長率團訪台

4蒙面男步槍搶劫商店　80歲店長瞬間「掏霰彈槍」回轟畫面曝光

美運輸機SPAR20降落了！菲律賓海上北轉　目的地曝光

摘除腦動脈瘤康復重回議事堂　台中最年輕市議員曝心情

裴洛西訪台7-11、台鐵遭駭　法務部長蔡清祥：協助蒐證

大陸外交部警告「該有的反制都會有」：會讓美方和台獨持續感受到

一張表看懂「4次台海危機」　共軍預告將繞台3天...進行實彈演習

快訊／路邊電子看板出現「老巫婆」！竹山鎮公所火速手動斷網

國台辦懲戒「台獨頑固分子關聯機構」　國合會斥荒謬

擦撞轎車！低胸妹「道歉誠意破表」車主秒笑　網狂重播：世界和平

今夏最夯水上活動！體驗湖上SUP賞日出、水下看紫色珊瑚礁

恐怖七夕情人節！熟識關係藏陷阱　花警叮嚀網友會面安全守則

快訊／電商平台付2元手續費爽中千萬！　統一發票5、6月中獎完整清冊曝光

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

1張圖看兩岸軍力比較　BBC點出台灣重要性

裴洛西訪台　聯合國重申「政策不變」

美軍航母雷根號動了　最新位置曝光

共軍演習範圍大於台海危機　距高雄僅20km

不斷更新／裴洛西訪台　各國反應一次看

裴洛西投書《華郵》曝訪台原因　為了實現43年前承諾

又1架美運輸機！SPAR20持續靠近台灣

德外長批評武嚇台灣　中國抗議

他開槍殺死2女兒　只因她們談戀愛

美運輸機SPAR20降落了！目的地曝光

82歲裴洛西早餐必吃「黑巧克力冰淇淋」：有記憶力以來都是

美參院挺台！　擬立法列台灣為「非北約主要盟國」

即／裴洛西發文：必須「尊重台灣」及民主國家　兌現民主承諾

川普砲轟裴洛西訪台「製造麻煩」

更多熱門

相關新聞

快訊／蔡英文送鳳梨酥當見面禮　「希望裴洛西能感受台灣味」

快訊／蔡英文送鳳梨酥當見面禮　「希望裴洛西能感受台灣味」

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日展開在台行程，總統蔡英文特別送上鳳梨酥當見面禮，蔡英文表示，希望裴洛西能在一天的參訪中，感受到台灣味。據了解，蔡英文中午在台北賓館設宴款待訪團，餐會中也特別準備了裴洛西最愛的「黑巧克力冰淇淋」。

裴洛西抵達！白狼率統促黨喊「滾回去」　遭警方警告

裴洛西抵達！白狼率統促黨喊「滾回去」　遭警方警告

口譯妹背景曝！　網態度大翻轉

口譯妹背景曝！　網態度大翻轉

「有無比道德勇氣」　柯建銘讚裴洛西：世界民主典範

「有無比道德勇氣」　柯建銘讚裴洛西：世界民主典範

中共軍演影響作業　琉球區漁民延期出港

中共軍演影響作業　琉球區漁民延期出港

關鍵字：

日韓要聞北美要聞裴洛西美國南韓

讀者迴響

熱門新聞

裴洛西被打斷3次　網轟：丟臉到爆

歐陽娜娜發聲「只有一個中國」！

不只打斷裴洛西！口譯妹「1舉動」被轟慘

快訊／共軍8/4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

台灣會有事嗎？留言一面倒　他：這才是無敵星星

烏克蘭女孩擔心惡夢在台重演：當初也覺得不會開戰

裴洛西立院談話「口譯妹」爆紅　真實身份曝光

快訊／解放軍空軍「蘇-35戰機」正在穿越台灣海峽

解放軍圍台軍演　網一看時間笑了

裴洛西訪台…黃安輸了「曬P圖婚紗照」

快訊／台鐵被駭！　螢幕牆竟出現「老巫婆竄訪台灣」

裴洛西降落　陸網崩潰：竟敢降落

陸宣布暫停對台灣出口天然砂

1張圖看兩岸軍力比較　BBC點出台灣重要性

更多

最夯影音

更多
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝
廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面