裴洛西訪台恐逼南韓「選邊站」！　韓媒：將對南韓外交空間造成負擔

▲裴洛西訪台，恐對南韓外交空間產生一定衝擊。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於3日下午5時結束訪台行程後，將緊接著於晚間抵達南韓，預計明（4）日與南韓國會議長金振杓舉行會談。對於裴洛西訪台一事，韓媒認為恐怕會使美中兩國矛盾達到高潮，且可能會影響韓半島（朝鮮半島）與南韓外交空間，甚至逼迫對中國態度曖昧不明的南韓「選邊站」。

根據《韓聯社》，裴洛西訪問台灣一事，顯現出美國欲加強在印太地區的影響力，隨著美國、中國之間戰略競爭關係激化，「美日韓」與「中俄朝（北韓）」的陣營對決愈加明朗，身為美國在東北亞的重要同盟、同時與中國維持經濟夥伴合作關係的南韓，專家認為南韓被迫「選邊站」的外交空間恐將受到限縮。

南韓政府自然也注視到如此深奧的國際關係，針對裴洛西訪台，南韓總統辦公室關係人士表示，「透過對話與合作穩定區域和平穩定相當重要。在如此基調下，我國（南韓）政府將秉持著，與區域內當局者針對諸多議題維持緊密溝通之立場。」

專家們認為，隨著美中兩國競爭激化，南韓對於台灣海峽情勢的立場恐需比以前更加鮮明，不能維持相過去曖昧不明的態度。報導指出，從文在寅政府時期，去年5月在美國白宮的美韓元首會談中，時任南韓總統文在寅與美國總統拜登在聯合聲明中便開始強調維持台海和平的重要性，儘管仍維持固有論調。

南韓國立外交院教授金漢權（김한권，音譯）表示，「（美中兩國間）軍事緊張雖然提高，但雙方皆不希望引發物理性的衝突。不過如今浮上水面的陣營對決問題，美國已開始集結自由陣營國家，包括北約同盟國與印太地區的同盟與夥伴國。」

對於往後面對人權等相關議題，恐怕將與北京當局背道而馳，金漢權建議，「當面臨國際社會討論人權與民主主義價值等問題時，雖要表現出比現在更明朗的態度，但在與中國的雙邊關係上，應準備更謹慎的用語與對外訊息。」

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