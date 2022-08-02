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這個情人節要有點不一樣　性行為全程正確使用保險套

▲台東縣衛生局再次呼籲有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣衛生局再次呼籲有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

一年一度的七夕即將到來，情人甜蜜放閃時，台東縣衛生局提醒大家應做好安全性行為，也可避免感染愛滋病及性病，有性行為者至少進行一次篩檢、有無套性行為者每年進行1次篩檢、而有增加感染風險性行為者(與人共用針具、多重性伴侶等)每3至6個月篩檢一次，保護個人及親密伴侶健康。

台東縣衛生局表示，近年來性傳染病(淋病、梅毒、愛滋)感染人數逐年上升，根據資料統計感染族群仍以15至49歲性生活活躍族群為主，而台東縣110年新增確診性傳染病(淋病、梅毒、愛滋)共195人，感染原因多為未正確使用保險套及無單一性伴侶，特別提醒與親密愛人浪漫之餘，應做好安全性行為，全程正確使用保險套，才能免於性傳染病的威脅。

衛生局再次呼籲有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢；持續有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢，若有感染風險行為(如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染其他性傳染疾病等)，則建議每3至6個月篩檢一次。

同時也可多加利用台東縣衛生局提供的篩檢試劑自動服務機(台東馬偕醫院2樓感染科門診間附近及衛生局門口)、線上購買自我篩檢試劑，衛生局所也有提供匿名篩檢等，情人互相提醒為「愛」篩檢，守護彼此的健康。

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