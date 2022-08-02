減緩台東離島壓力　環保局至7月底已清運超過1200公噸離島垃圾

▲減緩離島垃圾處理壓力。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣蘭嶼鄉、綠島鄉兩處離島由於自然生態、人文風情，近年來已成為國人到台東旅遊的熱門景點，在大量觀光客人潮湧入時，一般廢棄物的產生量也隨之增加不少，台東縣環境保護局舉辦招標清運，並分別於3月份及5月份與廠商簽訂契約，統計今年1月至7月，總計已轉運超過1200公噸垃圾，有效降低垃圾處理壓力，也希望離島居民及前往島上旅遊的遊客，減少使用一次性用品。

台東縣政府表示，因應兩離島地區交通不便，垃圾去化困難，要維護永續發展性，除了進行垃圾轉運計畫外，更重要的是宣導民眾或遊客垃圾應從源頭減量，減少使用一次性用品，並養成做好垃圾分類的好習慣，減少離島垃圾轉運去化的壓力，共創永續循環。

環保局指出，針對離島垃圾處理問題，希望藉由離島垃圾轉運回台東富岡漁港後，再進行後續去化處理，以減輕離島垃圾處理壓力。得標廠商也在積極執行轉運作業當中，目前總計已轉運超過1200公噸垃圾，分別為蘭嶼鄉超過950公噸，綠島鄉轉運超過250公噸，預計今年底計畫完成後，將有效釋放掩埋場內的貯存空間。

環保局呼籲，因應蘭嶼及綠島近年旅遊人數逐年增加，垃圾轉運為治標手段，減少一次性用品使用量才是解決離島垃圾問題的治本之道，請前往島上旅遊的遊客自備個人用品，如盥洗用具、環保餐具及環保杯等，減少旅遊產生的一次性用品，守護離島美麗風景。