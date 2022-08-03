台海緊張升級！1張圖看兩岸軍力比較　BBC點出台灣對世界重要性

▲ 台海衝突可能性受到關注。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西2日來台，為25年來訪台的最高層級美國政要，中國譴責此舉「極度危險」。台海緊張局勢成為全球關注焦點，BBC分析台灣在武力侵略下是否有能力自衛，並點出台灣重要性。數據可見兩岸軍力懸殊，專家也預測，一旦發生衝突，台灣最多只能減緩中國進攻，並在游擊戰同時等待外界馳援。

台灣能夠自衛嗎？

CHINA VS TAIWAN ARMED FORCES pic.twitter.com/WJ7CfsyC60 — #DextrousNinja (@Ninja0179048354) August 3, 2022

中國也可能試圖以加強經濟關係等非軍事手段達成統一，但從BBC製作的圖表中可見，兩岸陸海空及預備役人力，坦克、戰機、潛艦、軍艦及火砲相差懸殊，一旦發生軍事對抗，台灣將相形見絀。

中國國防開支高於美國以外所有國家，且擁有從海軍力量、導彈技術、戰機到網路攻擊等廣泛能力，儘管目前大部分軍力部署於其他地區，但就現役兵力等整體看來，雙方間存在巨大不平衡。

部分西方專家預測，台灣在公開衝突中最多只能以減緩中國進攻為目標，試圖阻止解放軍兩棲部隊登陸，並在等待外部援助的同時發動游擊戰。

美國截至目前的戰略模糊政策表明，華府一直有意不清楚表態若台灣受到攻擊，美國是否及如何保衛台灣。但總統拜登5月被問及若中國侵台，是否願意以武力保衛台灣的問題時回答「是的」，在記者追問之下再次表示，「這是我們做出的承諾」，似乎代表華府立場加強。但白宮火速澄清，美國立場不變。

▲ 總統蔡英文3日於總統府接見裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／翻攝ETtoday直播畫面）

情勢是否越來越惡化？

中國2021年似乎透過派戰機擾台加大施壓，去年10月達到高峰，單日多達56架共機飛入台灣防空識別區。

台灣對世界為何重要？

台灣經濟非常重要，因為世界上許多日常電子設備依賴台灣製造的晶片，從手機、筆電、手錶到遊戲機都有，而台積電在全球晶圓代工市場就擁有約一半的市佔率。若中國接管台灣，北京可能獲得世界上最重要行業之一的部分控制權。

台灣人擔心嗎？

儘管台海緊張，但民調顯示，許多台灣人並未受到影響。台灣民意教育基金會去年10月調查民眾是否認為台灣最終會和中國發生戰爭，64.3%受訪者認為不會。

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