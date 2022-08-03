又是亞裔被打！70歲老婦2年不敢出門　離家就遭4暴徒毆打踹頭

▲老婦人遭暴徒踹頭。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國舊金山傳出亞裔被打事件，70歲任姓婦人因為新冠肺炎疫情，過去2年來幾乎足不出戶，沒想到日前首次離開公寓就遭到一群暴徒搶劫，4人還冷血直接踹她頭部，讓她至今仍無法下床，攻擊畫面在網路上流傳引發關注。

監視器畫面拍到，任女上週日在公寓電梯突然遭4名男子搶劫iPhone，她想進去電梯關上門，結果被4人拖到地上出拳狂揍，離去前還用腳直接踹她臉部。任女表示，4男當時突然靠近她問現在幾點，英語不好的她勉強回答後，對方開始對她動手動腳，她才意識自己遭到搶劫。

目前仍臥床休養的任女表示，「他們真的很生氣，把我整個人拖到地上，拼命毆打我的頭，不停踢我」。女兒也氣憤表示，沒想到媽媽久違出門，竟然會遇到這樣的事情。目前警方正在調查攻擊事件，4人尚未被逮捕到案。