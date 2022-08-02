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北市爆2起本土BA.5！黃珊珊憂社區感染　「我們現在高度緊張」

▲▼黃珊珊出席2022台北夜市打牙祭活動起跑記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲黃珊珊出席2022台北夜市打牙祭活動起跑記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心1日公布，國內新增2例本土社區BA.5個案，為台北市30多歲男性與女性，但2人無關連，研判社區感染可能性高，目前仍待病毒基因定序確認群聚規模。台北市副市長黃珊珊表示，目前看起來應有感染到社區，「我們現在也是高度緊張」。

黃珊珊2日出席台北夜市打牙祭活動起跑記者會，並且於會後受訪。針對台北市出現2例本土社區BA.5個案，黃珊珊回應，若中央通報到台北市，台北市都會做相關疫調與匡列，並了解個案的接觸狀況，目前中央通報部分還在控制範圍內，但是否有感染到社區，「現在看起來應該是有，所以我們現在也是高度緊張。」

面對台北市2起BA.5本土社區個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞1日表示，北部30多歲男已接種3劑疫苗，無半年內出國紀錄，7月24日開始發燒，自行就醫PCR陽性、Ct值21，後續定序為BA.5；調查其家人有1人陽性、7月28日發病，仍在等待定序結果，而該名家人曾於7月25日開車載送個案就醫，可能因此被傳染，初步研判為社區感染。

另外，北部30多歲女接種2劑疫苗，半年內無出國史，7月23日出現發燒等症狀，當時快篩陰性，因症狀持續、7月24日進行PCR陽性、Ct值19，後續定序為BA.5，同住家人6人檢驗均陰性，職場匡列接觸者有1人陽性，目前定序中。不過，羅一鈞指出，該陽姓同事7月24日有確診過，發病日接近，是否有關仍待定序結果。

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