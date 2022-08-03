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高中同學相見歡　廣翰實業捐贈南警急難救助金

▲廣翰實業公司董事長柯武郎，捐贈市警局新台幣50萬元，做為員警值勤因公受傷暨緊急急難救助金等經費支出，由市警局長方仰寧代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲廣翰實業公司董事長柯武郎，捐贈市警局新台幣50萬元，做為員警值勤因公受傷暨緊急急難救助金等經費支出，由市警局長方仰寧代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康科技工業區廠商協進會理事長、廣翰實業公司董事長柯武郎，有感於警察人員為維護社會治安，執行勤務時因逮捕嫌犯與歹徒搏鬥時，常導致身體受傷，為支持警政工作，特捐贈市警局新台幣50萬元，做為員警值勤因公受傷暨緊急急難救助金等經費支出，由市警局長方仰寧代表受贈。

▲廣翰實業公司董事長柯武郎，捐贈市警局新台幣50萬元，做為員警值勤因公受傷暨緊急急難救助金等經費支出，由市警局長方仰寧代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廣翰實業股份有限公司專營鋁擠型製造加工及組裝，一直信守「品質、專業、熱誠、信譽」的經營原則，秉持「用心將每一件事情做到最好」的理念，為我國鋁擠型創新整合方案的產業標竿。

▲廣翰實業公司董事長柯武郎，捐贈市警局新台幣50萬元，做為員警值勤因公受傷暨緊急急難救助金等經費支出，由市警局長方仰寧代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

董事長柯武郎先生與市警局長方仰寧，同為彰化縣私立精誠高級中學之初中及高中同學，俱為該校傑出校友，於事業有成之餘，為踐行企業社會責任，時常熱心社會公益活動，對於辛勞的警察人員亦特別支持與關懷。

▲廣翰實業公司董事長柯武郎，捐贈市警局新台幣50萬元，做為員警值勤因公受傷暨緊急急難救助金等經費支出，由市警局長方仰寧代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

柯董事長特別以實際行動捐贈台南市警局慰問金，讓市警局員警備感溫馨及感動，市警局長方仰寧，回贈以象徵警察精神警察寶寶大陶偶及感謝狀。柯董事長表示願意永遠支持警察同仁並做為後盾，如有需要他的地方，一定會盡全力幫忙。

▲廣翰實業公司董事長柯武郎，捐贈市警局新台幣50萬元，做為員警值勤因公受傷暨緊急急難救助金等經費支出，由市警局長方仰寧代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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