男童猛踹同學小鳥「害他罹心病」　清潔工父遭求償36萬

▲一名國小男童被同學踹下體，事後經常做惡夢睡不好，還得靠藥物控制。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／綜合報導

國小男童小城（化名）有次在操場上玩遊戲時，故意踢了同學小海（化名）的下體，爸媽知道後帶去就醫後發現，小城左側鼠蹊部有挫傷輕微紅腫，還導致他晚上經常做惡夢，需要靠藥物控制，因此向小海家屬求償36萬元。法院最終判小城須賠償精神撫慰金2萬5000元，以及醫藥費1320元，共2萬6320元。

小海表示，他在去年9月3日上午10時5分許，在學校操場上與同學們玩遊戲，過程中卻被其中一名同學小城踢到下體，回家向父母哭訴後，帶到醫院檢查才發現小海左側鼠蹊部有挫傷輕微紅腫。

除了外傷，小海心理上還出現疑似情緒調適障礙症、急性壓力反應之身心症病徵，不只經常做惡夢，需要靠藥物才能舒緩情緒，生活上也變得膽小焦慮，更加需要他人陪伴才能穩定，小海父母因此向小城求償醫藥費與精神撫慰金共36萬元。

小城父母得知後除了道歉外，也同意給付醫療費，原本曾希望透過學校調解，打算包紅包慰問對方，但是他們卻不配合，過程中執意要求3萬6000元的和解金，身為家中唯一經濟來源的清潔工小城父親表示，對他們而言金額實在太高，調解才破局。

法官認為，當時的小城的年齡、智識程度應具有辨識能力，父母也疏於管教，導致小城做出傷害他人行為，認為小海家屬請求賠償金有理，但精神撫慰金的確過高，應以2萬5000元為適當，加上醫藥費1320元後，總價須賠償2萬6320元給小海。