有夠衰！台南小東地下道積水轎車受困　駕駛被揪出是通緝犯

▲台南市警一分協助受困小東地下道積水的自小客車脫困，意外查獲顏姓駕駛人係多案通緝之通緝犯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局東寧派出所2日上午9時56分許，接獲110指稱東區小東地下道因急降驟雨導致積水，一部自小客車受困於地下道內，東寧所立即增派員警支援道路封鎖並管制車輛通行，員警協助推車讓小客車脫困，卻意外發現顏姓駕駛竟是多案通緝犯，依法逮捕歸案。



一分局東寧派出所所長胡宜智、警員郭俊男、鄭丁維、張榮峰及第五分局開元所員警等5人，在積水逐漸消退時，立即合力將故障車輛推行至路旁，迅速排除道路障礙。

經員警詢問受困駕駛，該駕駛自稱姓黃，表示自己並非台南人，本身並不熟悉台南路況，且未注意到地下道之警戒燈及LED字幕已顯示勿進入，將車輛駛入時才發現積水過深導致車輛拋錨，駕駛也感謝警方協助排除故障車輛。

然經現場員警查詢黃男身分，竟發現他為彰化地院之通緝犯，但因該通緝犯相片與現場駕駛有所差異，經將該駕駛帶返派出所內詳加查證後，該駕駛始坦承其真實身分姓顏。經查50歲的顏姓男子現為嘉義地檢及台南地檢之多案通緝犯，原本想謊報朋友身分規避警方查緝，但沒想到連友人都被通緝，真是始料未及，顏男大嘆運氣實在很差，沒想到會因車輛受困地下道積水內導致遭逮。