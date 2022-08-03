轟裴洛西「政治瘟神」　陸官媒喊3點反制：加快完全統一

記者陳俊宏／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日深夜飛抵松山機場，中國官媒《環球時報》發表社評提出3點反制，並稱裴洛西像一個「政治瘟神」，除了給台灣帶來風險和緊張之外，沒有帶來任何好處，「美國等外部勢力與民進黨當局每升級一次勾結、加大一次挑釁，中國完全統一的進程就會加快一步。」

《環時》稱，這一次全世界都看得清清楚楚，到底是誰在改變台海現狀？是誰挑釁在先？是誰在破壞台海和平與穩定？強烈諷刺的是，這三個問題竟然是近一段時間以來，美西方輿論對中國的三個集中攻擊點，台灣民進黨當局也趁機裝可憐，大打「悲情牌」，一時之間，國際涉台輿論被攪動得烏煙瘴氣。

▲▼裴洛西穿著一席粉色套裝抵台，左為外交部長吳釗燮。（圖／外交部）



《環時》表示，任何一個獨立主權國家，都決不可能允許外部干涉勢力和內部分裂力量，合謀損害主權安全和領土完整，更何況像中國這樣的大國，捍衛國家核心利益，中方採取任何反制措施都是正當的和必要的，都是在行使一個主權國家應有的權利；事實上，相對於反制形式而言，反制效果是更關鍵的。

《環時》指出，首先，一定要讓裴洛西製造出的巨大風險反噬到她自己身上，換句話說，製造裴洛西「訪台表演」的風險，極大增加其表演的成本，強化她要付出的代價，要讓裴洛西們深刻體會到，台灣不是他們能隨便去的地方；她2日所乘飛機的航線顯示，繞著南海飛了一個大圈，顯然是害怕在相關海域實彈演習的解放軍，中方的軍事懾壓行動讓她感受到了危險。

《環時》寫道，其次，就在裴洛西竄台的途中，解放軍空軍蘇-35戰機穿越台灣海峽；從2日晚開始，東部戰區將在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射；4日至7日，解放軍還將在台島周邊進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，從事實性打破所謂「海峽中線」，到解放軍在西南空域常態化巡邏和繞島飛行，再到明確強調台灣海峽不是國際水域。

《環時》說，第三，「中方反制的根本目標是推進國家統一進程，實現祖國統一的時與勢，始終牢牢把握在我們自己手中，裴洛西之流無論以什麼形式挺台遏華，都無法改變台灣屬於中國的歷史和法理事實，無法阻擋中國實現完全統一的大勢，美國等外部勢力與民進黨當局每升級一次勾結、加大一次挑釁，中國完全統一的進程就會加快一步。」

▲▼裴洛西搭乘美國專機來台，並下榻君悅飯店。（圖／記者林敬旻、黃克翔攝）







《環時》稱，裴洛西像一個「政治瘟神」，除了給台灣帶來風險和緊張之外，沒有給本地區帶來任何好處；有台媒曝光，民進黨當局曾暗地裡撤回對裴洛西的邀請，但引發裴洛西責難，不得不繼續安排接待，「這個消息十分耐人尋味，民進黨當局卑微、陰暗的小人心理，裴洛西對台的蠻橫自私態度都躍然紙上。它是美台關係的一個真實縮影，也是恥辱和悲哀。兩岸統一將是對這種恥辱和悲哀的徹底終結。」

裴洛西2日深夜抵台下榻君悅飯店，據了解，她今天將拜會立法院、晉見總統蔡英文、歡迎午宴、參訪白色恐怖景美紀念園區等，預定下午搭乘專機離台。

共軍選在裴洛西離台隔天展開軍演，中國官媒《新華社》公告，解放軍周四12時起3天，將在台灣周邊6個海空域進行軍事演訓行動，區域分布幾乎「包圍台灣」。解放軍東部戰區發言人施毅強調，一系列行動是針對美國升級對台舉動所採取的嚴正震懾。

國防部則強調，這凸顯中共以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態，已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對，國軍必定堅守崗位、守護國家安全，請國人安心，並同心支持國軍。

▼解放軍宣布周四起「圍繞台灣」進行3天實彈射擊。（圖／《新華社》）

