解放軍「圍繞台灣」3天實彈軍演　PTT網友一看時間笑喊7字

記者趙蔡州／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間10時許降落台灣松山機場，消息引起北京政府強烈不滿，中國官媒《新華社》不久後更聲稱接獲授權，正式公告解放軍將「環繞台灣」進行實彈演習，不過演習時間曝光後，讓不少批踢踢網友笑噴7字「人走了才來嗆聲」、「人都走了才敢喔」。

▲解放軍4日起將在台灣周圍海域、空域展開實彈演習。（示意圖／視覺中國）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中國官媒《新華社》2日晚間11時許發布公告，解放軍將於4日12點至7日12時在台灣周圍海域、空域展開實彈演習。地點分別為苗栗西北部外海、基隆市北部及東北部海域、高雄市西南部海域、屏東縣南部海域以及花蓮東部太平洋海域等。

演習消息被網友轉貼到批踢踢，許多網友表示，「笑死，人走了才來嗆聲」、「又又又繞台，不然還有哪招」、「人都走了才敢喔」、「要就今天演習」、「人走了才演習，這樣不會被美國看不起」，但也有人說「這個演習區域意義重大，弄不好以後變成常態」、「要這樣搞 逼得台灣只能狂買美國武器」、「基隆和高雄會不會太近」。

裴洛西（Nancy Pelosi）近日率團訪問亞洲各國，並於2日晚間10點43分抵達台灣松山機場，隨即驅車前往下榻的君悅飯店。根據規劃，裴洛西一行3日將展開拜會行程，預計拜訪立法院、總統蔡英文以及景美人權園區等，接著搭機離台，停留台灣不到1天時間。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完