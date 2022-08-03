吃素比較容易餓？營養師教你「5撇步」健康又有飽足感

▲由葷食轉素食時，因為沒有吃到肉，飢餓感會特別明顯。（示意圖／翻攝unsplash）



生活中心／綜合報導

有不少人因為環保、健康、宗教等因素，慢慢減少吃葷食，改由「素食」成為每天飲食的主要來源，不過在剛開始的轉過過程中，因為沒有吃到肉，飢餓感會特別明顯，到底要怎麼吃才能健康又有飽足感？宋明樺營養師在粉專教大家「5撇步」，素食者趕快筆記下來！

撇步1：選擇纖維質較高的五穀雜糧

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宋明樺表示，素食者可以選擇選擇纖維質較高的五穀雜糧，像是糙米飯、五穀飯、藜麥、地瓜、南瓜等，纖維較高的食物會延長消化時間增加飽足感，也可以同時獲得更豐富的微量營養素。

撇步2：避免選擇過度加工豆製品



百頁豆腐、三角油豆腐、炸豆包、素魚、素火腿等，過度加工減少了蛋白質比例，反而增加了油脂與加工品的含量。

撇步3：多選擇優質豆類來源

原豆(毛豆、黃豆、黑豆)、無糖豆漿、豆腐、豆包、豆皮、豆干等【未過度】加工豆類才可真正吃到高比例優質蛋白質，同時不會增加身體負擔。

撇步4：增加蔬菜水果比例

素食者常遇到的問題就是食物來源有限，所以無形中每餐很容易導致澱粉攝取過量，其實只要增加正餐蔬菜攝取量就可以避免問題發生，餐間飢餓時用補充水果。

撇步5：注意用油量

素食者因為菜餚中少了肉類的香氣，加上有些人可能連辛香料都不使用或是不敢吃，這些因素可能都會影響到餐點的味道，這時候就會增加用油量來彌補香氣的不足，尤其是素食餐廳用油過量是很常見的問題，要特別注意。

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