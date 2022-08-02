減重不需瘦瘦針！台東46人甩肉500公斤　醫：關鍵在飲食

▲參加減重療程，效果十分顯著。（圖／東基醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「三十年胖出來的肉，用八個月時間甩掉一個成人的重量五十公斤。」五十歲王温忠去年十一月因長期頭暈不適就醫，醫師一句「問題出在體重過重」，讓試過各種減重方式的王温忠抱著姑且一試的心情，找上台東基督教醫院「健康減重門診」成功瘦身。東基健康減重門診與營養師一起推出「十週健康減重療程」，自去年十一月至七月十五日，參加此項療程的四十六人順利甩肉五百零一公斤。

東基糖尿病照護網主任暨內分泌新陳代謝科醫師陳愛華表示，去年八月來到台東後，發現台東縣的肥胖人口比例偏高，隨之而來的是糖尿病、高血壓、心血管等相關疾病。以糖尿病來說，因體內的脂肪過多易造成全身慢性發炎，使胰島素的敏感度降低，無法發揮正常作用，造成「胰島素阻抗」，血糖濃度因此失衡。解決了脂肪問題，「胰島素阻抗」就能獲得改善。研究證實，只要配合飲食、運動及藥物的使用，把體重減輕7～15％，就可減緩或者逆轉糖尿病。

▲陳愛華醫師表示，減重成功關鍵在飲食，比重佔七分，運動佔三分。

但要靠自己減重實在不容易，且減重切忌孤單。陳愛華醫師去年十一月開設健康減重門診，結合了營養師群、糖尿病衛教師及減重個案管理師，組成健康減重團隊，推出「十週健康減重療程」。針對減重者的飲食、運動及藥物選擇上，採取量身訂做的減重模式、個別化線上飲食調整、追蹤每週體重及血糖變化。

至今已減掉五十公斤的王温忠平時愛吃肉，三十年來多次減重總是復胖，每天服用八點五顆「三高」藥物，血壓、血糖仍然偏高，加上頭暈問題，抱著姑且一試的心態到健康減重門診。才知道減重成功關鍵在飲食，比重佔七分，運動佔三分。

王温忠在健康減重團隊的教導下，學習選擇哪些食物可以多吃、如何吃，飯、肉要減量，並以原態全榖雜糧取代精緻澱粉等。掌握飲食原則、每天運動，再將每餐飲食拍照上傳減重的LINE官方帳號，由健康減重團隊及時檢視並建議菜色的選擇原則，每週回報體重更是給了自己檢視當週飲食的最佳時機，讓自己減重更有方法。

「瘦下來的感覺真好。」王温忠從去年十一月的一百二十八點三公斤，現在已減到七十八公斤，各項指數恢復正常，「三高」藥物也從八點五顆減到二點五顆。過程中只有不斷甩肉，沒有不舒適感覺，希望可以找回二十多歲軍旅時期的七十公斤體重。

二十九歲蔡念穎從國小四年級起肥胖就如影隨形，生完小孩後體重破百回不去，就醫測血糖竟是糖尿病前期，膽固醇指數也偏高。為了不讓女兒長大後被同儕笑有個胖媽媽，加上想拍張美美家庭照，蔡念穎到減重門診尋求協助。戒掉炸物及每天一至兩杯手搖飲的習慣，並多喝水，搭配健康減重團隊建議的飲食原則、每天運動一至兩小時，七個月內體重從一百零三公斤減到六十五點七公斤，成功甩肉三十七點三公斤。

「有人陪是減重成功的關鍵，東基健康減重團隊就是陪伴的人。」蔡念穎回憶，以前吃代餐、參加重訓等各種方法用盡，總是不夠堅持而失敗復胖，但這次有健康減重團隊一路鼓勵與建議，在想放棄、減重停滯適時的加油打氣，如今學會飲食原則搭配運動，有信心不復胖。

▲東基健康減重團隊強調飲食、運動與藥物一起配合，不一定要打瘦瘦針，學會健康飲食觀念，仍舊可以瘦身成功。

陳愛華醫師指出，東基健康減重團隊確實是透過陪伴，一路支持著每位減重者，每位成員各有重要角色，在每個減重者的身體狀況、基礎代謝率等不盡相同情況下，營養師協助個人化飲食規劃；糖尿病衛教師協助減重者血糖量測、鼓勵運動及指導注射胰島素的方法；減重個管師負責記錄每個人的每週體重變化、線上食物管理，還會提醒減重者現在減重進入第幾週，離三個月甩肉10％的目標差距多少。

陳醫師觀察，來到減重門診的民眾，以女性居多，不過，男性只要下定決心減重，成功率幾乎是百分之百。減重者在健康減重團隊的陪伴鼓勵下，多數都能在三個月內達到甩肉10％的目標。尤其是糖尿病、糖尿病前期的病人，減重後不僅藥物減量，甚至逆轉糖尿病，只需定期追蹤。

陳醫師提醒，近幾年來「糖尿病藥物」的發展日新月異，許多新的糖尿病藥物除了控制血糖，同時具有減重效果。現在流行自費打昂貴的「瘦瘦針」控制食慾，但真正肥胖的核心問題是「吃錯食物」，打針雖能短期減重，飲食習慣沒有改變，仍會復胖。東基健康減重團隊強調飲食、運動與藥物一起配合，不一定要打瘦瘦針，學會健康飲食觀念，仍舊可以瘦身成功。

