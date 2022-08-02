快訊／解放軍宣布「圍繞台灣」進行3天實彈射擊　區域圖曝光

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日率團展開亞洲行，訪團在2日晚間22點43分飛抵松山機場，隨即驅車前往下榻的君悅飯店。由於北京政府過去曾多次抗議警告，甚至宣布解放軍將在南海展開軍演，因此裴洛西本次行程也在PTT上掀起熱烈討論。據顯示，PTT八卦版稍早已湧入5萬5000人。