快訊／解放軍宣布「圍繞台灣」進行3天實彈射擊　區域圖曝光

▲中共解放軍052D驅逐艦貴陽艦。（圖／CFP）
記者柯沛辰／綜合報導
美國眾議院議長裴洛西2日晚間搭機訪台後，中國官媒「新華社」報導指出，解放軍8月4日12時起至7日12時將在台灣周遭6個海空域軍演，並組織實彈射擊。公告指出，為了安全，期間有關船隻、飛行器避免進入上述海域、空域。
▼解放軍軍事演訓區域，緊貼台灣周邊海域。（圖／翻攝自環球網）
解放軍宣布，8月4日12時至7日12時，將在以下海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。
解放軍公告演訓區域具體如下：
北緯25°15′26″、東經120°29′20″，北緯24°50′30″、東經120°05′45″，北緯25°04′32″、東經119°51′22″，北緯25°28′12″、東經120°14′30″四點連線。
北緯26°07′00″、東經121°57′00″，北緯25°30′00″、東經121°57′00″，北緯25°30′00″、東經121°28′00″，北緯26°07′00″、東經121°28′00″四點連線。
北緯25°34′00″、東經122°50′00″，北緯25°03′00″、東經122°50′00″，北緯25°03′00″、東經122°11′00″，北緯25°34′00″、東經122°11′00″四點連線。
北緯22°56′00″、東經122°40′00″，北緯23°38′00″、東經122°51′00″，北緯23°38′00″、東經123°23′00″，北緯22°56′00″、東經123°09′00″四點連線。
北緯21°14′00″、東經121°33′00″，北緯21°33′00″、東經121°18′00″，北緯21°07′00″、東經120°43′00″，北緯20°48′00″、東經120°59′00″四點連線。
北緯22°43′00″、東經119°14′00″，北緯22°10′00″、東經119°06′00″，北緯21°33′00″、東經120°29′00″，北緯22°09′00″、東經120°32′00″四點連線。
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