軍事恫嚇、親共團體滋擾！裴洛西訪台中方跳腳　國安全面戒備

▲新黨2日到美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）下榻旅館抗議。（圖／記者蘇晏男攝）



記者陳家祥／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日率團展開亞洲行，訪團在2日晚間飛抵松山機場，隨即驅車前往下榻的君悅飯店，3日展開拜會行程後隨即搭機離台。裴洛西此行風波、話題不斷，統派人士更是不斷干擾，晚間更聚集君悅飯店外滋事，國安單位指出，親共系統「奧步」盡出，國安、警政單位都全面戒備應處。

裴洛西確定訪台後，引發北京政府激烈抗議，甚至宣布解放軍將在南海展開軍演。中國國務委員兼外交部長王毅2日表示，美方在台灣問題上背信棄義，只能使美國的國家信譽進一步破產，「只能讓各國人民愈發看清，美國才是當今和平的最大破壞者」。

根據國安單位掌握，先是新黨自晚間6點起便聚集君悅飯店外抗議，親共團體統促黨，也將自晚上8點起由總裁張安樂率領，分兩路動員相關幫派成員：一路前往君悅飯店抗議裴洛西及訪團，一路則前往松山機場伺機騷擾訪賓。

另外，總統府網站自2日下午5點15分起遭受境外DDoS攻擊，攻擊流量為平日的200倍，癱瘓官網。但經總統府處置後，已於20分鐘內恢復正常運作。總統府發言人張惇涵表示，面對境外勢力持續的複合式資訊作戰，政府各機關會持續加強監控，維護國家資通訊安全，以及各關鍵基礎設施穩定運作。

國安人士質疑，裴洛西此行訪台，中方動作不斷，先是軍事恫嚇、死亡威脅、再加上網路攻擊，又動員親共幫派團體騷擾等，中方已經「奧步」盡出了，而我方的國安、警政單位都全面戒備應處。

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）