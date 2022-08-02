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大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒直播裴洛西航班動態！同步直擊「平潭海岸」　超過22萬人觀看

▲▼東南網直播。（圖／翻攝自東南網）

▲陸官媒東南網開雙畫面直播。（圖／翻攝自東南網）

記者蔡儀潔／北京報導

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今（2）日晚間10時43分抵達台灣，引發各界關注。大陸官媒「東南網」直接開直播，同時播放「SPAR19航班動態」和福建平潭島現場畫面，有超過22萬人看過。

東南網今日晚間在百度、微信公眾號等平台上開直播，雙畫面展示「SPAR19航班動態」和平潭島最新畫面，內容包括海岸邊、沙灘觀景台、平潭壇南灣藝術驛站路口等。

▲▼東南網直播。（圖／翻攝自東南網）

▲直播有超過22萬人看過，可見陸網友亦相當關注。（圖／翻攝自東南網）

在微信公眾號的直播間中，高達22萬人看過，網友紛紛發出自己的定位。另外在百度直播平台上，原本湧入大量網友洗版「祖國統一」，但目前已被設置為「當前直播暫不支持發言」，約晚間9時30分已停止直播。

據悉，東南網前身為福建東南新聞網，是經大陸國務院新聞辦公室批准的省級重點新聞網站，是福建省規模最大的新聞門戶網站。

Flightradar24網頁雷達更新，航班SPAR19目的地顯示飛往台北。根據航班資訊，美國眾議院議長裴洛西將在2日晚間約10點43分抵達松山機場。

對於裴洛西訪台，大陸表示強烈不滿。外交部長王毅今日指出，美方在台灣問題上背信棄義，只能使美國的國家信譽進一步破產，「只能讓各國人民愈發看清，美國才是當今和平的最大破壞者。」

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