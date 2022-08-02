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湧言會全國大串連歡迎裴洛西　「台灣不屈服於惡霸政權」

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團出訪亞洲，預計於今（2日）晚間抵達台灣松山機場。民進黨湧言會全國議員參選人透過臉書發文。（圖／趙天麟國會辦公室提供）

▲民進黨湧言會成員串連歡迎裴洛西來台。（圖／趙天麟國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團出訪亞洲，預計於今（2日）晚間抵達台灣松山機場。民進黨湧言會全國議員參選人透過臉書發文，歡迎台灣友人裴洛西的到訪，彰顯湧言選將以實際行動愛台灣、力抗中共惡鄰的決心，更與國民黨諂媚中共、唱衰台灣的言行做出區隔。﻿

民進黨湧言會全國參選人今晚在臉書串聯，包括立法委員林楚茵、台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文、張志豪、新竹市議員李妍慧、高雄市議員林智鴻、黃秋媖、李雅慧、鄭孟洳，和台北市議員參選人林延鳳、顏若芳，桃園市議員參選人李柏瑟，新北市議員參選人李宇翔、黃淑君、曾進益，彰化縣議員參選人吳為杰，台南市議員參選人陳金鐘、陳皇宇，高雄市議員參選人李雨庭、黃雍琇等人，手舉「歡迎台灣友人裴洛西訪台」合照，以網路串聯行動歡迎裴洛西的到來。

湧言會表示，裴洛西是美國首位女性擔任眾議院議長，其政治位階在美國是總統與副總統之後，同時這也是跨25年來，美國首位現任議長到訪台灣，並留在台灣過夜，此舉可謂翻開台美友誼的歷史新篇章，然而，近期中國軍事動作頻頻，在東海與南海等地舉行實彈軍演，便是以激烈方式回應裴洛西的訪台計畫。

湧言會指出，這不是裴洛西第一次惹怒中國，長期關注人權議題的裴洛西，在1991年與另兩名美國議員到天安門廣場上，手拿寫有「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」的布條，悼念天安門事件的罹難者，隨後遭到中國政府驅逐出境。此外，裴洛西身為美國最有權勢的女性政治人物，她不管在對內或對外都展現出堅毅、幹練及不畏強權的過人勇氣，尤其在面對中國的立場上，裴洛西對中國政府的批評始終毫無保留，並在任內推動與支持多項「友台法案」的立法。

湧言會表示，裴洛西骨血裡對自由、民主、人權的堅持，是不折不扣的「台灣友人」，因為自由、民主、人權正是台灣立足民主世界前線的價值，更是台灣人不屈服惡霸政權所秉持的信念，所以裴洛西的到來，台灣人莫不表示歡迎。

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