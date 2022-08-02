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河邊洗腳慘被鱷魚拖下水！女子尋獲屍體已成「人彘」

▲▼鱷魚。（圖／達志影像／示意圖）

▲女子河邊洗腳卻慘遭鱷魚殘忍肢解。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

馬來西亞一名女子與家人到河邊捕魚，沒想到當她把腳放入水中洗時，竟突有一隻鱷魚竄出，將她咬住拖入河中，當時家人試圖救她，但仍敵不過鱷魚的力量，眼睜睜的看她被拖入水中消失，女子屍體在第二天被消防人員尋獲，但只剩下沒有四肢的軀幹殘骸。

據《鏡報》報導，事件發生在上（7）月30日下午3點40分，32歲的諾西赫拉（Norsihela Sayong）和家人至丹絨士拔村（Tanjung Sepat）的河邊捕魚，過程中她把腳放入河中清洗，這時突然有一隻鱷魚衝出，咬住她的腳後將整個人拖入水中，一旁的家人見狀，急忙試圖營救，但諾西赫拉仍被鱷魚拖下水消失無蹤。

基納巴唐市（Kinabatangan）消防救援局局長賈馬魯丁（Nurul Azlan Shah Jamalludin）表示，獲報後立即派了5名消防人員前往搜救，但並未成功找到諾西赫拉。直到本（8）月1日，才從水中打撈起諾西赫拉，但四肢全都被肢解、吞食，警方目前已將遺體交由家屬做處理。

諾西赫拉的丈夫傷心欲絕，但仍對協助尋找妻子的人表達感謝，「她現在已經被埋葬了，很安寧。我感謝所有幫助找到她的朋友、親戚和消防部門的工作人員。也謝謝所有善待過諾西赫拉的人，上帝都會以愛報答你們的善行。」

報導指出，每年約有1千人被鱷魚殺害。在2020年時也有類似案件，當時是一名14歲的印尼男孩在河床收集蝸牛時，整個人被鱷魚「吃掉」，六天後警方才在一條被捕獲的鹹水鱷魚腹中發現男孩遺體。

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