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2022台北夜市打牙祭民眾票選起跑　快閃打卡拿好禮

▲▼黃珊珊29日出席「台北友故事」活動宣傳記者會。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

眾所期待「2022臺北夜市打牙祭」票選夜市美食活動於8/2(二)登場 ，作伙來饗食樂拿好康!本年度以「食宵武林 夜市之王」為主軸，祭出廣州街、艋舺、華西街、寧夏、南機場、士林、延三、公館、遼寧街及梧州街等十大夜市，五大品項共75攤在地好味，邀請民眾網路投票選出人氣小吃，凡參與票選的網友都有資格抽獎，最大獎有萬元的氣炸鍋，共50個獎項，獎品總金額高達10萬元，都是超實用的廚藝小家電產品。

夜市食俠風，好味傳千里，欽點你心目中最愛的美味，還有大獎等你拿。十大夜市小吃共分台灣小吃、異國料理、飲料、冰品甜點及臺北奇雞等五大品項，日前經由神秘客第一階段初選後，進入民眾網路票選階段，期間從8/2(二)到8/21(日)止，比拚後見真章!夜市之王投票結果將於9月中旬頒獎典禮公布，每項選出前三名共15攤，「夜市之王」成為本年度大眾喜愛的超人氣小吃。另票選抽獎幸運兒名單，將於9/20(二)公布在臺北好市發聲粉絲團:

食俠齊聚快閃有好禮 環保一起來

2022臺北夜市打牙祭還有許多活動，來夜市吃喝玩樂拿好康，8/13(六)到8/21(日)兩周的六日，由各大夜市輪番上場，推出「食俠齊聚，夜市快閃」集客活動，各夜市活動時間如下：8/13(六) 寧夏夜市，8/14(日) 士林夜市；8/20(六) 華西街、艋舺、廣州街夜市，8/21(日) 南機場夜市，將有食俠展開美食切磋戰，隱藏版最精彩對決，只要於以上時間在指定的夜市中，與食俠合照打卡公開上傳個人粉絲專頁上，並掃碼投票選出2022夜市之王，即可獲得限量免費夜市美食。活動現場掃碼QR code填寫問卷，還可加碼再抽獎，有帆布杯套、環保餐具、保溫瓶等環保好禮送給你，一起與食俠做環保，來夜市衝一波，吃得高興、好禮拿不完。

夜市尋寶大方送 悠遊付加碼抽千元電子券

8/4(四)-8/21(日)還有夜市尋寶活動，只要在活動期間內於十大夜市入口意象合影，並將照片公開上傳活動貼文下，同時留言標註「食宵武林夜市之王」，即可參加抽獎，於8/23(二)抽出20名幸運兒，獲得密封罐套組。最後，為響應無現金支付、促進市集振興，民眾8/2(二)至9/11(日)期間在2022臺北夜市打牙祭活動之十大夜市以悠遊付單筆消費滿50元，就有機會抽1,000元電子券(名額計1,000名)，總計100萬元。此外，悠遊卡再加碼10萬元現金回饋券(每張10元、每人最高可領5張)，體驗電子支付快速簡便還可賺好康!

臺北夜市充滿各式各樣美味小吃，滿滿的幸福滋味，讓人流連忘返，廣邀大家一起來迺夜市吃美味賺好康抽好禮!最後提醒民眾，2022台北城市博覽會將於8/27(六)-9/11(日)登場，邀您前往爭豔館一起看見THE FUTURE IS NOW 台北的未來。

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