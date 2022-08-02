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時力轟如興案淪「全民買單」　王婉瑜：金管會怠惰4年根本放水

▲時代力量黨團2日召開「如興擺爛 政府不管，國家慘賠 全民買單」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲時代力量黨團2日召開「如興擺爛 政府不管，國家慘賠 全民買單」記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

牛仔褲代工廠「如興」（4414）陷入嚴重財務危機，遭證交所打入全額交割股，大股東國發基金損失逾11.71億新台幣，淪冤大頭。時代力量立法院黨團2日召開「如興擺爛政府不管，國家慘賠全民買單」記者會，要求國發會需更積極保障投資者權益，並儘速提出當初投資評估說明外，也要求金管會過去對於處理如興的不積極作為 ，亦需對外說明。

時代力量黨團副總召陳椒華指出，如興上月25日坦承因營運狀況不佳，而陷入財務困難，證交所隨即宣布將如興打入全額交割股，然而2017年時，如興為併購中國玖地集團，同年辦理130.2億元現金增資案，當時國發會就透過產業創新轉型基金認購其中14.88億元，持股達9.77％，成為如興公司的大股東之一。

陳椒華說，因政府出面背書，這讓如興原董事長陳仕修順利完成130億的募資，但當時有不少人對這項併購案的可行性表示存疑；2018年時任立委黃國昌曾多次要求國發會積極處理恐「債留台灣、錢進中國」的如興弊案，但行政部門卻充耳不聞，擺爛到底。

時代力量黨團總召邱顯智表示，針對如興歷年來董事會的相關決議，諸如和安泰商銀融資契約約定，遭通緝的總經理離職就可強制提前還款的條款，對於重要資產的處分，董事長總經理的人事議案，還有公司的財報，究竟有沒有盡到注意義務，有沒有適時回報國發基金，甚至會議召開前簽奉核可，國發基金都應該給全民一個說明，看究竟是法人代表董事違背義務，還是國發基金監理不周。

邱顯智也說，除了究責問題以外，國發基金應該要清楚說明現有的投資作業監理機制的落實情形，並且檢討其健全性，在未來更強化此機制的功能；而從 2017年國發基金認股以來，如興的財報也必須定期檢討評估，這些相關的報告究竟怎麼分析如興，涉及到國發基金最基本的監理機制是否健全，也應該將近年的報告攤開，看究竟是哪個環節出了問題。

時代力量黨團幹事長王婉諭則說，除了國發會之外，金管會也必須負起一定程度的責任。王婉諭指出，首先，金管會至今仍無法說明清楚如興增資案在2016 年多次被駁回後，2017年突然通過的原因；此外，從 2018年起，如興不斷發布不實重訊、欺騙投資大眾，連時任金管會主委顧立雄都承認如興財報不實，已經移送檢調，然而，在行政罰部分，金管會卻始終顧左右而言他，遲遲不願裁罰。

王婉諭再指，甚至連2021年陳仕修被起訴之後，金管會還是毫無動作，直到上週如興發布重訊表示陷入嚴重財務危機，金管會才姍姍來遲，將如興打入全額交額。

王婉諭強調，從2018年拖延到現在，金管會的怠惰行為根本就是在放水，如興的大股東們早就將股票脫手，最後受害的，只有國發基金這個大盤子，和無數當初跟著進場的無辜小股民。

王婉諭呼籲金管會、國發會，應向國人清楚說明事實，而不是和惡質公司聯手、把民眾和納稅錢都當作韭菜割。

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